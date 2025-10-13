Jim Caviezel no regresará como Jesús en la secuela

Tras más de 20 años de espera, la secuela de "La Pasión de Cristo" es una realidad; sin embargo, hay malas noticias. The Hollywood Reporter anunció que Jim Caviezel no volverá a dar vida a Jesucristo en la esperada cinta de Mel Gibson.
"La Resurrección de Cristo" está prevista para estrenarse en dos partes: El 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo y el Día de la Ascensión, respectivamente.
Sin embargo, una noticia reciente ha sacudido a los fanáticos: Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la película original de 2004, no regresará para asumir el papel en esta nueva entrega.
Según reportes de People y TheWrap, la producción está buscando un nuevo actor para interpretar a Jesús. Jim Caviezel y Monica Bellucci (quien interpretaba a María Magdalena) no formarán parte del nuevo elenco.
Una de las razones que se mencionan para estos cambios en el reparto incluye los desafíos de programación de los actores y la necesidad de tecnologías digitales para "rejuvenecer" visualmente o adaptar al actor según lo demande la narrativa.
Para muchos seguidores de la primera película, Jim Caviezel era un elemento fundamental en la identidad del film. Su ausencia al frente del rol de Jesús podría generar disgusto o escepticismo entre quienes esperaban una continuidad con el reparto original.
Las redes sociales ya se han llenado de opiniones encontradas: algunos usuarios expresan tristeza por la decisión; otros aceptan que un nuevo rostro puede refrescar la historia o incluso aportar una interpretación distinta.
En sus palabras
Hace un par de años, Jim Caviezel había mostrado entusiasmo por regresar al personaje que marcó su carrera.
En varias entrevistas declaró que Mel Gibson le había mostrado borradores del guion y que varias escenas lo dejaron "llorando en el piso".
Gibson también había querido conservarlo en el rol principal; sin embargo, fuentes de Page Six afirman que el trabajo de "rejuvenecimiento" en post-producción iba a complicarse, ya que han transcurrido más de 20 años desde su primera performance.
"Habría que hacer mucho trabajo digital con los actores originales, además de los problemas de agenda", citó el portal.
Las fuentes señalan que el rodaje del filme comenzará pronto en los estudios Cinecittà de Roma. También se emplearán distintas locaciones del sur de Italia, entre ellas Altamura, Ginosa, Gravina di Laterza y Matera, la ciudad que ya sirvió como escenario para representar Jerusalén en la cinta original.