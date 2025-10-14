Megan Fox Regresa al Cine: Polémica por Su Nuevo Aspecto

Después de consolidarse como figura del cine de acción y terror con Transformers (2007) y Jennifer’s Body (2009), Megan Fox da un giro hacia lo siniestro y lo fantástico: participará en la secuela Five Nights at Freddy’s 2 como la voz de Toy Chica, uno de los animatrónicos más icónicos y perturbadores del universo de Five Nights at Freddy’s.
La noticia ha generado expectativa —y polémica— entre los seguidores de la saga.
El nuevo reparto revelado
La productora Blumhouse anunció que Megan Fox se une al elenco en el rol de Toy Chica, mientras que el youtuber MatPat prestará su voz al animatrónico Toy Bonnie. Además el actor Kellen Goff dará vida vocal a Toy Freddy.
Estos tres nombres se suman al elenco ya confirmado, encabezado por: Josh Hutcherson (como Mike Schmidt), Piper Rubio (como Abby Schmidt), Elizabeth Lail (como la agente Vanessa Shelly Afton).
El filme tiene fecha de estreno prevista para el 5 de diciembre de 2025 en cines de Estados Unidos.
La secuela volverá a estar dirigida por Emma Tammi y contará con los efectos animatrónicos de Jim Henson’s Creature Shop.
Megan Fox como Toy Chica: irreconocible... ¿o no?
El anuncio de que Megan Fox dará voz a Toy Chica no es tan sorprendente desde el punto de vista temático: el personaje en los videojuegos es un animatrónico con una apariencia femenina, sensual y algo amenazante, lo que encaja con la imagen pública de Fox en muchos de sus papeles previos.
Sin embargo, el texto promocional señala que Fox estará "irreconocible" en esta entrega. Esto remite a los cambios físicos que ha experimentado la actriz durante su carrera, así como al debate público que ha rodeado esas transformaciones.
A lo largo de los años, Megan Fox ha sido objeto de especulaciones sobre intervenciones estéticas. Algunos de los procedimientos que ella misma ha reconocido o que los medios le atribuyen incluyen:
Rinoplastia: Fox ha admitido que se sometió a una cirugía en la nariz cuando era más joven.
Implantes mamarios: ha dicho que los tuvo desde los 21-22 años, y que los ha vuelto a intervenir tras la lactancia para corregir pérdidas de volumen.
Botox y rellenos (fillers): ha reconocido el uso de estas técnicas para mantener un rostro "más joven" sin recurrir a lifting faciales mayores.
Sin embargo ahora muchos profesionales comentan que ha sobrepasado las cirugías en sus rostros y que ya luce irreconocible.
Algunos analistas han sugerido que los cambios observados en su rostro con el paso del tiempo podrían deberse a tratamientos como rellenos de labios, contornos faciales o modificaciones en el párpado superior. Por ejemplo, un cirujano británico, Dr. Richard Westreich, ha afirmado que Fox podría haber hecho correcciones en labios, nariz e incluso párpados.
