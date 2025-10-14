Detención del padre de Greeicy Rendón por secuestro

Un nuevo capítulo judicial sacude al entorno de la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón: su padre, Luis Alberto Rendón, ha sido detenido bajo acusaciones de secuestro simple y tortura agravada, tras el robo registrado en 2023 en la finca de la artista.
Antecedentes del caso
El caso se remonta a mayo de 2023, cuando delincuentes asaltaron la residencia de Greeicy Rendón, ubicada en Llanogrande, en el oriente antioqueño. En esa ocasión, fueron hurtadas joyas, objetos de valor y una suma estimada en 1.700 millones de pesos colombianos.
Tras el robo, el personal de seguridad de la finca habría detenido de forma irregular a dos empleados, acusándolos de complicidad. Las víctimas denunciaron ante las autoridades que fueron sometidas a agresiones físicas y amenazas para que revelaran el paradero de los bienes robados. Uno de los agresores, según la denuncia, fue el papá de Greeicy Rendón.
Uno de los implicados relató: "Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendería a las consecuencias".
Estas declaraciones sirvieron de base para abrir un proceso legal por secuestro y tortura agravada, que ya había llevado a la captura de cinco personas en 2023, quienes posteriormente obtuvieron detención domiciliaria.
Detención y procedimiento judicial
Según medios colombianos, el 11 de octubre de 2025, la Policía detuvo a Luis Alberto Rendón en el barrio Lourdes de Cali, al hacer un control vehicular al auto que conducía, un Nissan Kicks blanco. En el sistema constaba que existía una orden de captura emitida por un juzgado de Rionegro (Antioquia) por los delitos mencionados.
Un juez de control de garantías ordenó que Rendón permanezca bajo medida de aseguramiento domiciliario, dadas su edad y presuntas condiciones de salud, mientras continúa el proceso.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentará los elementos probatorios que, según sus versiones iniciales, vinculan al padre de la artista con los hechos investigados. Hasta ahora, Rendón no habría aceptado los cargos imputados.
De confirmarse su responsabilidad, podría enfrentarse a más de 30 años de prisión por los delitos imputados.
¿Quién es Greeicy Rendón?
Greeicy Yeliana Rendón —conocida artísticamente como Greeicy Rendón— es una cantante, actriz y bailarina colombiana nacida en 1992. Ha ganado reconocimiento nacional e internacional por éxitos musicales en géneros como el pop urbano y la música tropical, y ha participado en producciones de televisión y eventos de gran escala.
Cuando ocurrió el robo en 2023, Greeicy y su esposo, el también cantante Mike Bahía, se encontraban en Miami para asistir a los Premios Billboard. A su regreso, la artista declaró: "Es que hoy no íbamos a estar aquí porque llegó una bomba atómica a nuestra vida. Esta semana nos ha hecho tener unos días muy difíciles".
Hasta ahora, no ha emitido declaraciones públicas sobre la detención de su padre, y continúa compartiendo en redes sociales principalmente su actividad artística.
