Nuevo elenco de 'La Pasión de Cristo': Mel Gibson sorprende

El director y actor, Mel Gibson sorprendió al público al confirmar que su esperada secuela de La Pasión de Cristo contará con un elenco completamente renovado.
El proyecto, titulado The Resurrection of the Christ, marcará el regreso del cineasta al género bíblico con una producción ambiciosa, dividida en dos partes y con estrenos programados para 2027.
El papel de Jesús de Nazaret estará ahora en manos del actor Jaakko Ohtonen, quien sustituye a Jim Caviezel, protagonista de la cinta original de 2004.
Ohtonen, conocido por su trabajo en producciones europeas, fue elegido por Gibson por su presencia física y su interpretación introspectiva, capaz de transmitir tanto la fuerza como la vulnerabilidad del personaje.
La actriz Mariela Garriga, de origen cubano y con experiencia en producciones internacionales como Mission: Impossible - Dead Reckoning, interpretará a María Magdalena, reemplazando a Monica Bellucci.
Según Gibson, Garriga aporta "una energía contemporánea y profundamente humana" al papel, ofreciendo una versión más emocional y realista del personaje bíblico.
Completan el elenco la actriz polaca Kasia Smutniak como María, madre de Jesús; el actor italiano Pier Luigi Pasino como Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Cristo; y Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato, gobernador romano de Judea.
También se confirmó la participación del británico Rupert Everett en un papel pequeño pero considerado de gran importancia dentro de la trama.
Sobre el rodaje y fechas de estreno
El rodaje principal se realiza en los legendarios Cinecittà Studios de Roma, conocidos por haber sido escenario de clásicos como Ben-Hur y La dolce vita. Además, Gibson decidió complementar la filmación con locaciones naturales en el sur de Italia, en lugares como Matera, Gravina, Laterza y Altamura, que evocan los paisajes áridos y místicos del Medio Oriente.
El director busca una estética más espiritual, utilizando escenarios reales y efectos visuales limitados para mantener el realismo característico de la primera película.
La secuela se dividirá en dos partes con estrenos cuidadosamente programados para coincidir con fechas simbólicas del calendario cristiano. La primera parte, titulada "Viernes Santo" se espera que se estrene el 26 de marzo de 2027.
La segunda parte, llamada "Ascensión", se estrenará el 6 de mayo de 2027, exactamente cuarenta días después, reflejando el período entre la resurrección y la ascensión de Cristo, según la tradición cristiana.
Gibson explicó que este enfoque busca reforzar el sentido espiritual de la historia y mantener la conexión con las fechas litúrgicas más importantes del año.
El guion, escrito por el propio Mel Gibson junto a Randall Wallace, explorará los días posteriores a la crucifixión de Jesús, su descenso al inframundo, la resurrección y las apariciones ante sus discípulos. Según adelantó el director, la película incluirá secuencias visuales "surrealistas y trascendentes" que abordarán el plano espiritual desde una perspectiva nunca antes vista en el cine religioso.
Con un presupuesto estimado en más de 150 millones de dólares, el proyecto busca combinar espectáculo, emoción y profundidad teológica.
