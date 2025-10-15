 Nuevo elenco de 'La Pasión de Cristo': Mel Gibson sorprende
Farándula

Mel Gibson renueva por completo el elenco de "La Pasión de Cristo", ellos son los nuevo actores

Mel Gibson renueva por completo el elenco de La resurrección de Cristo; estas son las nuevas estrellas y fechas de estreno.

Compartir:
La Pasión de Cristo,
La Pasión de Cristo / FOTO:

El director y actor, Mel Gibson sorprendió al público al confirmar que su esperada secuela de La Pasión de Cristo contará con un elenco completamente renovado.

El proyecto, titulado The Resurrection of the Christ, marcará el regreso del cineasta al género bíblico con una producción ambiciosa, dividida en dos partes y con estrenos programados para 2027.

El papel de Jesús de Nazaret estará ahora en manos del actor Jaakko Ohtonen, quien sustituye a Jim Caviezel, protagonista de la cinta original de 2004.

Ohtonen, conocido por su trabajo en producciones europeas, fue elegido por Gibson por su presencia física y su interpretación introspectiva, capaz de transmitir tanto la fuerza como la vulnerabilidad del personaje.

La actriz Mariela Garriga, de origen cubano y con experiencia en producciones internacionales como Mission: Impossible - Dead Reckoning, interpretará a María Magdalena, reemplazando a Monica Bellucci.

Según Gibson, Garriga aporta "una energía contemporánea y profundamente humana" al papel, ofreciendo una versión más emocional y realista del personaje bíblico.

Completan el elenco la actriz polaca Kasia Smutniak como María, madre de Jesús; el actor italiano Pier Luigi Pasino como Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Cristo; y Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato, gobernador romano de Judea.

También se confirmó la participación del británico Rupert Everett en un papel pequeño pero considerado de gran importancia dentro de la trama.

Sobre el rodaje y fechas de estreno

El rodaje principal se realiza en los legendarios Cinecittà Studios de Roma, conocidos por haber sido escenario de clásicos como Ben-Hur y La dolce vita. Además, Gibson decidió complementar la filmación con locaciones naturales en el sur de Italia, en lugares como Matera, Gravina, Laterza y Altamura, que evocan los paisajes áridos y místicos del Medio Oriente.

El director busca una estética más espiritual, utilizando escenarios reales y efectos visuales limitados para mantener el realismo característico de la primera película.

La secuela se dividirá en dos partes con estrenos cuidadosamente programados para coincidir con fechas simbólicas del calendario cristiano. La primera parte, titulada "Viernes Santo" se espera que se estrene el 26 de marzo de 2027.

La segunda parte, llamada "Ascensión", se estrenará el 6 de mayo de 2027, exactamente cuarenta días después, reflejando el período entre la resurrección y la ascensión de Cristo, según la tradición cristiana.

Gibson explicó que este enfoque busca reforzar el sentido espiritual de la historia y mantener la conexión con las fechas litúrgicas más importantes del año.

El guion, escrito por el propio Mel Gibson junto a Randall Wallace, explorará los días posteriores a la crucifixión de Jesús, su descenso al inframundo, la resurrección y las apariciones ante sus discípulos. Según adelantó el director, la película incluirá secuencias visuales "surrealistas y trascendentes" que abordarán el plano espiritual desde una perspectiva nunca antes vista en el cine religioso.

Con un presupuesto estimado en más de 150 millones de dólares, el proyecto busca combinar espectáculo, emoción y profundidad teológica.

Mira también: 

@emisorasunidas897

#EU61Años 💛🎙Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, exdecano de la URL y expresidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, celebra junto con Grupo Emisoras Unidas estos 61 años de informar a los guatemaltecos. . . #GEU #GrupoEmisorasUnidas

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridadt
Nacionales

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridad

01:06 PM, Oct 15
Edgar Archila Marroquín: Hemos mantenido, año tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un méritot
Nacionales

Edgar Archila Marroquín: "Hemos mantenido, año tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un mérito"

11:34 AM, Oct 15
Mister Chip analiza las opciones de Guatemala para clasificar al Mundialt
Deportes

Mister Chip analiza las opciones de Guatemala para clasificar al Mundial

10:52 AM, Oct 15
Óscar Santis: Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrerat
Deportes

Óscar Santis: "Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrera"

01:13 PM, Oct 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos