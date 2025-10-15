 Miss Guatemala inundación en su hogar
Farándula

¡En imágenes! Miss Guatemala 2017 sufre inundación en su vivienda tras fuertes lluvias

La exreina de belleza y actual alcaldesa relató que la tormenta fue tan intensa que el agua ingresó a su casa durante más de dos horas.

Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

La Miss Guatemala 2017, Isel Suñiga vivió un difícil momento luego de que su vivienda se inundara a causa de las intensas lluvias que azotaron su municipio.  La también alcaldesa relató que la tormenta fue inusualmente fuerte y provocó el ingreso de agua a su hogar, afectando varias áreas.

"Fue un exceso de lluvia que hubo, bastante fuerte", explicó al compartir con sus seguidores los estragos que dejó el aguacero.  Visiblemente tranquila, señaló que, ante situaciones como esta, solo queda aceptar lo que ocurre con serenidad.

"Contra la voluntad de Dios no nos podemos oponer", expresó, dejando ver su confianza en que todo mejorará pronto. La exreina de belleza, hoy al frente de la administración municipal, aprovechó el momento para enviar un mensaje de empatía y compromiso hacia los vecinos que también sufren los efectos del mal clima.

"Como alcaldesa, le damos solución a todo y claro, para eso estamos, para mejorar en nuestro municipio. Pero con la voluntad de Dios no podemos hacer algo", comentó, subrayando que los fenómenos naturales están fuera del control humano. Según explicó, la lluvia duró aproximadamente dos horas y generó una acumulación de agua considerable dentro de su vivienda.

"Esperamos que ya no siga lloviendo. Estoy viendo cómo sacamos el agua de la casa", añadió mientras supervisaba las labores para retirar el exceso de agua. Su testimonio rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde los usuarios elogiaron su serenidad y la forma en que enfrentó el incidente.

Muchos destacaron su cercanía con la población y su disposición para seguir trabajando, incluso en medio de las dificultades.

Isel Suñiga, recordada por representar a Guatemala en Miss Universo 2017, dejó una huella importante en el certamen internacional por su elegancia, carisma y seguridad en el escenario. El evento se llevó a cabo en el The AXIS en el Planet Hollywood Resort & Casino, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

