 Modelos Deslumbrantes en el Show de Victoria's Secret
Farándula

Victoria's Secret Fashion Show: Las modelos que deslumbraron con su sensualidad y belleza

Entre las grandes protagonistas estuvieron Karol G, que deslumbró con un look de alas rojas, y Angel Reese, la primera atleta profesional en desfilar para la marca.

Victoria's Secret Fashion Show
Victoria’s Secret Fashion Show / FOTO: Instagram

El esperado Victoria’s Secret Fashion Show regresó con fuerza este año, mezclando reinventadas tradiciones, inclusión y momentos icónicos.

Bajo las luces de Brooklyn Navy Yard, veteranas top models, nuevas caras, atletas y artistas unieron estilo, confianza y espectáculo. Aquí te contamos quiénes fueron las figuras que más destacaron.

Las reinas de la pasarela

Jasmine Tookes

Abrió el Victoria’s Secret Fashion Show en una ocasión histórica: Tookes desfiló estando embarazada de nueve meses.

Su look, una pieza dorada estilo red que dejaba ver su barriguita, acompañada de un tocado tipo caparazón, fue un momento emotivo que celebró la maternidad visible en pasarela. 

Foto embed
Jasmine Tookes - Instagram

Bella Hadid

Tras recuperarse de la enfermedad de Lyme, Bella Hadid regresó tremendamente fuerte y glamorosa. Desfiló en un conjunto rojo intenso, con medias hasta el muslo, accesorios dramáticos y alas. Además, sorprendió con un cabello teñido más claro, su rubio más audaz hasta la fecha.

Gigi Hadid

De la mano de su hermana Bella, Gigi también brilló. Uno de sus looks más comentados fue un conjunto rosa Barbie con capa de flores que fungía como alas, además de un atuendo blanco angelical para el cierre.

Angel Reese

La jugadora profesional de baloncesto hizo historia al ser una de las primeras atletas en desfilar en un show de Victoria’s Secret. Su presencia fue celebrada como símbolo de inclusión y fortaleza. Destacó en atuendos rosas florales y unas alas blancas que enfatizaban el contraste entre elegancia y poder físico.

Suni Lee

La gimnasta olímpica también incursionó en el mundo del fashion show este año. Su debut en la pasarela de PINK —con look deportivo-sexy: shorts cortos, top deportivo rosa, hoodie y alas de ángel— fue recibido como un soplo fresco de juventud y versatilidad. 

Foto embed
Suni Lee - Instagram

Karol G

La cantante colombiana deslumbró con un conjunto rojo y las clásicas alas de ángel, mientras interpretaba dos temas de su reciente álbum Tropicoqueta: Ivony Bonita, durante el paso de Bella Hadid por la pasarela, y Foreva Latina.

Momentos memorables 

  • Diversidad y representación: No solo por los tipos físicos distintos, sino porque Victoria’s Secret parece estar rompiendo barreras tradicionales. Modelos como Angel Reese, mujeres embarazadas, nuevas voces y modelos transgénero recibieron espacio. 
  • El regreso de las leyendas: Figuras que construyeron la identidad de la marca también tuvieron su momento. Este año se vio una actitud nostálgica que emocionó a la audiencia.
  • Performances musicales: La música siempre ha sido parte integral del show, y en esta edición no fue la excepción. Karol G y el grupo TWICE, entre otros, aportaron energía, estilo y show en vivo que complementaron las pasarelas. 

