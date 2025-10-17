Pati Chapoy criticada por comentarios sobre Cazzu

La llegada de Cazzu a México para ofrecer dos conciertos en el Auditorio Nacional, con sold out ambos, no pasó desapercibida y tuvo ya sus primeras reacciones entre los medios.
Durante la emisión reciente de Ventaneando, Pati Chapoy no dudó en criticar la puesta en escena de la argentina, así como la forma en que, según ellos, ha manejado su conflicto con Christian Nodal.
"A mí sí me gustaría aclarar que mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito", afirmó la conductora de TV Azteca.
Y añadió: "Creo que Cazzu se está equivocando muchísimo y debería de hacer un alto y darse cuenta que la única que está perjudicando es a su hija, la niña tiene dos años y no se vale Cazzu que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México".
Los fans de la cantante estallaron contra Pati Chapoy señalando que la información es evidente y a todas luces, pues Nodal no hace el esfuerzo mínimo por su hija.
Durante la transmisión de su programa en su canal de YouTube, Javier Ceriani calificó como "deplorables" las palabras de Chapoy, a quien acusó de humillar a una extranjera que, según él, "tiene el cariño de las mujeres mexicanas".
"De verdad asquerosa Pati Chapoy, yo no sé cómo sigue al aire esa mujer asquerosa. Lávate la boca con cloro antes de hablar mal de un artista como Cazzu, ardida", expresó.
Cazzu se defiende
En medio del escándalo que surgió alrededor de las recientes declaraciones de Pati Chapoy en "Ventaneando", la intérprete originaria de Argentina no pudo evitar recordar la ocasión en que la conductora aseguró tiempo atrás en el mismo programa que se le dificultaría vender boletos para sus presentaciones en vivo en México.
No obstante, durante el concierto del 15 de octubre, frente a un Auditorio Nacional lleno, Cazzu mencionó: "Me acuerdo que ese día la prensa dijo: ‘hey, la Cazzu no llena nada’ y yo, ‘ay mira, en tu cara, en tu cara’".
Sus fanáticos respondieron de manera positiva a las afirmaciones de Cazzu y celebraron con ella su éxito.
