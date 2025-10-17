Príncipe Andrés renuncia a su título por escándalos Epstein

En una decisión que marca un nuevo capítulo en su caída pública, el príncipe Andrés (Andrew), hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que dejará de usar su título de Duque de York y renuncia a los honores reales asociados, en medio de la presión mediática y familiar que ha permanecido desde las acusaciones que lo vinculan con el caso Jeffrey Epstein.
"Tras conversar con el rey y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", afirmó Andrés en un comunicado oficial. "He decidido... no usar más mi título ni los honores que le son conferidos".
Aunque cesará el uso del título, el príncipe de 65 años mantendrá el rango de príncipe —por su nacimiento como hijo de la reina Isabel II—, ya que ese estatus no puede ser retirado por decisión individual.
Caída pública: del esplendor real al silencio
Andrés fue, en su juventud, uno de los miembros más visibles de la familia real británica. Sin embargo, en noviembre de 2019, tras una entrevista televisiva polémica acerca de su amistad con Jeffrey Epstein, se apartó de sus deberes públicos ante el rechazo masivo que generó su tono, sus justificaciones y la aparente falta de empatía hacia las víctimas.
Desde entonces, su vida oficial ha quedado prácticamente suspendida: perdió sus encargos militares y nombramientos reales oficiales en 2022.
La renuncia a su título responde a una escalada reciente de reproches públicos, avivada por la publicación de extractos del libro póstumo de Virginia Giuffre, quien había acusado a Andrés de agresión sexual cuando ella tenía 17 años.
Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, había demandado al príncipe en 2021, alegando que fue forzada a encuentros sexuales con él. En 2022 se llegó a un acuerdo extrajudicial millonario, sin que Andrés admitiera responsabilidad alguna.
Giuffre afirma que fue presentada al príncipe en 2001 por Ghislaine Maxwell, colaboradora íntima de Epstein, en Londres. Sus memorias recogen pasajes donde asegura que Andrés "creía que acostarse conmigo era su derecho" y que ella fue sometida cuando era menor de edad.
Entre los documentos revelados esta semana figuran correos electrónicos en los que Andrés parece mantener correspondencia con Epstein incluso después de afirmar públicamente que había roto toda relación con él en 2010. En uno de esos correos, fechado en 2011, escribe: "¡Sigamos en contacto, volveremos a jugar juntos pronto!".
Andrés sostiene su inocencia. En su declaración remarcó que niega categóricamente las acusaciones. Sin embargo, aceptó que, por el bien de la corona y familiar, debía dar un paso atrás aún más profundo.
Repercusiones en la monarquía y próximos pasos
Con la renuncia al uso de Duque de York, Andrés también abandona su membrecía en la Orden de la Jarretera —una de las más prestigiosas de Reino Unido— y otros honores aristocráticos.
Su exesposa, Sarah Ferguson, perderá automáticamente el título de duquesa, aunque sus hijas, Beatrice y Eugenie, conservarán sus derechos reales.
Aunque legalmente el título de Duque no se puede cancelar sin acción del Parlamento, el efecto simbólico de su decisión es profundo: Andrés acepta que las acusaciones lo han convertido en una carga para la institución monárquica.
Se informa que el rey Carlos III, el príncipe Guillermo y otros miembros de la Casa Real estuvieron involucrados en deliberaciones que llevaron al anuncio, ya que las repercusiones mediáticas y políticas superaban lo manejable dentro del Palacio.
