Ana Lendl Brilla en la Final de Miss Grand International

La representante guatemalteca Ana Lendl brilló con luz propia durante la gran final de Miss Grand International 2025, celebrada este 18 de octubre en Bangkok, Tailandia.
Con elegancia, carisma y una imponente presencia escénica, la modelo austriaco-guatemalteca logró posicionarse entre las favoritas del público y demostró por qué Guatemala es una potencia emergente en los certámenes de belleza internacionales.
Desde el inicio del concurso, Lendl destacó por su seguridad, su dominio del escenario y su cercanía con las demás participantes. Sin embargo, fue durante la presentación del National Costume (Traje Nacional) cuando cautivó por completo a los jueces y espectadores al portar una imponente creación inspirada en "El Sombrerón", una de las leyendas más emblemáticas del folclore guatemalteco.
El traje, lleno de simbolismo y elaborado con finos detalles artesanales, combinó elementos tradicionales con un toque moderno que rindió homenaje a la riqueza cultural del país. Con su interpretación escénica, Ana Lendl dio vida al misterioso personaje legendario, fusionando el misterio y la magia del relato con la elegancia de una reina.
Durante la etapa de "Traje de Fantasía y Desfile Preliminar", la guatemalteca volvió a sorprender al público al portar un deslumbrante atuendo inspirado en "Campanita (Tinkerbell)", con un diseño etéreo en tonos verdes y dorados que resaltó su figura y personalidad alegre. Su presentación fue calificada por los fanáticos como una de las más encantadoras y creativas de la competencia.
A lo largo de su estadía en Tailandia, Ana Lendl ha sabido ganarse el cariño del público internacional y el orgullo de los guatemaltecos, quienes han seguido cada paso de su participación a través de redes sociales. Su disciplina, simpatía y compromiso con el certamen reflejan una preparación integral que dejó el nombre de Guatemala en lo más alto del escenario mundial.
Sin importar el resultado final, la actuación de la joven chapina en Miss Grand International 2025 ya es considerada una de las más destacadas en la historia de la participación guatemalteca en este certamen.
La Gran Final
Durante el evento, Ana Lendl quedó clasificada entre las 22 finalistas. Posteriormente la guatemalteca siguió brillando y clasificó entre las 10 finalistas. La joven se llenó de cientos de elogios.
