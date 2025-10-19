Bajista de Limp Bizkit murió: ¿Qué le ocurrió?

El mundo del rock lamenta la muerte de Sam Rivers, legendario bajista y cofundador de la banda estadounidense Limp Bizkit. El artista falleció a los 48 años tras enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad hepática.
Su partida marca el fin de una era para el nu metal, género del que fue uno de los pilares fundamentales. Sam Rivers murió el 18 de octubre de 2025, según confirmaron fuentes cercanas y la propia banda a través de redes sociales.
El músico, reconocido por su talento en el bajo y su carisma en el escenario, fue pieza clave en el sonido que definió a Limp Bizkit desde su formación en 1994 en Jacksonville, Florida. Junto a Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, Rivers impulsó a la agrupación a la fama mundial con álbumes como Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000).
Estos discos no solo encabezaron listas de ventas, sino que marcaron a toda una generación que creció al ritmo del nu metal y su fusión de rap, rock y rebeldía juvenil. En un comunicado oficial, la banda expresó: "Sam fue pura magia, el corazón de Limp Bizkit. Su energía, creatividad y presencia en el escenario eran únicas".
"Te llevaremos siempre con nosotros", agregaron. DJ Lethal también compartió un emotivo mensaje: "Dale a Sam sus flores y toca sus líneas todo el día. Vivirás a través de tu música y las vidas que inspiraste".
La trayectoria de Rivers no estuvo exenta de dificultades. En su libro Raising Hell: Backstage Tales From the Lives of Metal Legends, reveló que el alcoholismo le provocó una severa enfermedad hepática que lo obligó a dejar la banda en 2015. Años después, en 2017, se sometió a un trasplante de hígado y regresó a los escenarios en 2018, decidido a continuar su legado.