Karina García y Karely Ruiz: Pelea impactante

La influencer mexicana Karely Ruiz se impuso en el ring ante la colombiana Karina García durante el evento Stream Fighters 4, celebrado en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El enfrentamiento fue uno de los más esperados de la jornada y terminó con la victoria de Ruiz, luego de que García mostrara signos de agotamiento y necesitara oxígeno.
El combate, que reunió a miles de fanáticos y fue transmitido en vivo por plataformas digitales, formó parte de un evento organizado por el creador de contenido Westcol. Cabe destacar que, el evento reunió a figuras destacadas del entretenimiento digital de América Latina.
Desde su entrada al cuadrilátero, Karina García, conocida por su participación en La Casa de los Famosos, recibió una gran ovación del público. La colombiana estuvo acompañada por la cantante Yailín "La Más Viral", quien la animó durante los primeros minutos del combate.
Karely Ruiz se impone
Sin embargo, el ímpetu inicial no fue suficiente para contener la estrategia de Karely Ruiz, que apostó por un estilo más técnico y preciso. Durante los dos primeros asaltos, ambas competidoras mostraron intensidad y resistencia, pero fue en el tercer round cuando la mexicana tomó la delantera.
Con golpes certeros, la modelo de OnlyFans, Ruiz logró acorralar a García, quien terminó exhausta y sin energía. El árbitro decidió detener la pelea antes de que concluyera el asalto, declarando el triunfo para Karely Ruiz.
Tras el combate, Karina García fue asistida por el equipo médico del evento, recibiendo oxígeno y atención inmediata, aunque se recuperó rápidamente. Pese a la derrota, su participación fue reconocida por los asistentes, quienes la despidieron entre aplausos.
El Stream Fighters 4 reunió a más de 15 000 espectadores en el recinto y miles más siguieron la transmisión en línea. Además de la pelea entre Ruiz y García, el evento contó con otros enfrentamientos entre streamers e influencers de la región, consolidando a este formato como una de las nuevas tendencias del entretenimiento digital.