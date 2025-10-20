Matt LeBlanc sorprende con su hija de 21 años en público

El actor conocido mundialmente por dar vida a Joey Tribbiani en la serie Friends, Matt LeBlanc, fue captado en una de sus pocas apariciones públicas recientes, acompañado de su hija Marina.
Esta salida resalta, más allá del glamour que acompañó buena parte de su carrera, el lado más íntimo de la figura mediática, quien en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo.
El 16 de octubre, según reportes, Matt LeBlanc, de 58 años, y su hija de 21 pasearon juntos por Camarillo, California, haciendo recados y asistiendo a una reunión.
En las fotos se ve al actor abriendo la puerta para Marina mientras caminaban lado a lado.
Para esta ocasión, Matt LeBlanc llevaba ropa casual: jeans claros, una camisa roja de manga larga de la marca Ducati y una gorra de camuflaje. Marina, por su parte, optó por un conjunto blanco que denotaba sencillez y estilo relajado.
Aunque el actor alcanzó fama mundial con Friends, en años recientes se ha mantenido al margen de los focos mediáticos, con contadas apariciones públicas y actividad mínima en redes sociales.
Su vínculo con Marina ha sido siempre señalado como prioritario en su vida. Él mismo declaró en 2014 que "pasar tiempo con ella es lo mejor que he hecho".
Matt LeBlanc y su exesposa Melissa McKnight dieron la bienvenida a Marina en 2004, antes de divorciarse en 2006. A lo largo de los años, LeBlanc ha reducido drásticamente su presencia pública, incluso finalizando su papel regular en la serie Man with a Plan en 2020.
Acompañarla y estar para ella
El final de la serie "Friends" no fue el único acontecimiento importante en la vida de Matt LeBlanc en 2004. Tres meses antes de que se emitiera el episodio final, su entonces esposa, Melissa McKnight, dio a luz a su hija, Marina Pearl.
Afortunadamente, al coincidir con el momento en el que la serie estaba llegando a su fin, LeBlanc pudo tener la oportunidad (y el tiempo) para dedicarse por completo a la paternidad, algo que hizo durante muchos años, ya que su pequeña nació con problemas.
Los primeros días de Marina no fueron fáciles. Según compartió el propio actor, la niña comenzó a sufrir convulsiones cuando era solo un bebé, y poco después fue diagnosticada con displasia cortical.
Fueron unos años duros, que le mantuvieron alejado de los platós de televisión, pero afortunadamente, la situación mejoró por sí sola, y la familia LeBlanc pudo respirar con más tranquilidad.
Ahora Marina tiene 20 años, va a la universidad y sigue muy unida a su padre, y aunque quiere mantener su privacidad, en alguna ocasión la hemos podido ver acompañando al actor a alguna alfombra roja.