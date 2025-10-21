Eleazar Gómez: denuncia y posible expulsión de Granja VIP

El actor mexicano Eleazar Gómez vuelve a estar bajo el ojo público, esta vez por una nueva investigación por presunta violencia que podría dar pie a una denuncia formal y poner en riesgo su continuidad en el reality show La Granja VIP.
La periodista de espectáculos Ana María Alvarado fue quien reveló los primeros detalles del caso, asegurando que el incidente habría ocurrido apenas una semana antes de que Gómez ingresara al programa.
¿De qué se trata la denuncia?
Según la información ofrecida por Alvarado, el presunto episodio involucraría a una mujer identificada como Karla García, hermana del integrante del grupo "Los Wapayasos", Ian García.
El altercado habría tenido lugar cuando Gómez aún no ingresaba al show de televisión, lo que añade un matiz de preseriedad al asunto. El hecho habría acontecido aproximadamente siete días antes del arranque del reality.
Se menciona que "una cosa fuerte" ocurrió, según la periodista, aunque no se han dado detalles concretos del tipo de violencia: física, verbal o psicológica.
Hasta el momento, ni Karla García ni Ian García han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La producción del programa aún no ha confirmado si ya se ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, aunque la difusión del rumor ya genera presión mediática.
La relevancia del asunto radica no solo en que Gómez podría enfrentar nuevas acusaciones legales, sino también en la potencial expulsión o sanción dentro del programa televisivo, lo que impacta tanto su reputación como la del show.
¿Quién es Eleazar Gómez?
Eleazar Gómez, nacido el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México, inició su carrera artística en una edad temprana. Participó en telenovelas juveniles populares como Clase 406, Rebelde y Atrévete a soñar, además de integrar —en su momento— el grupo musical Eme 15.
Su trayectoria, sin embargo, ha estado marcada por escándalos: en noviembre de 2020 fue detenido en la Ciudad de México tras ser denunciado por su entonces pareja, la modelo peruana Tefi Valenzuela, por agresión física, verbal e intento de estrangulamiento.
Fue vinculado a proceso por violencia familiar equiparada, cumplió prisión preventiva por varios meses y obtuvo libertad condicional en 2021 tras aceptar su culpabilidad.
En 2025, Gómez participa en La Granja VIP, un reality show que generó críticas desde su inicio por la inclusión del actor, dado su pasado legal. En el programa, también fue señalado por hacer trampa en una prueba del "Capataz" y por recibir duras críticas de otros participantes, como Alfredo Adame, que lo llamó públicamente con un apodo relacionado con su pasado judicial.
Si la denuncia llega a formalizarse y las autoridades abren carpeta de investigación, los escenarios para Gómez podrían implicar: Un nuevo proceso legal en su contra, lo que complicaría su estatus dentro del medio del entretenimiento.
