Karol G Impacta con su Nuevo Look en Portada de Vogue

La cantante colombiana Karol G se adentra en una nueva fase de su carrera con un poderoso impacto visual: protagoniza la portada de la edición de octubre de 2025 de Vogue México y Latinoamérica, luciendo una estética retro, elegante y sobria que contrasta deliberadamente con la imagen más urbana que sus seguidores le habían visto hasta ahora.
En la entrevista que acompaña la sesión fotográfica, Karol G confiesa que está más enfocada que nunca en construir una carrera con significado y trascendencia, más allá del mero éxito momentáneo. "Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia", afirma en referencia a su más reciente trabajo, el álbum Tropicoqueta.
El shoot, realizado por el fotógrafo Norman Jean Roy, la muestra con looks de alta costura —desde chaquetas y faldas de Valentino hasta piezas de Saint Laurent o Marc Jacobs— combinando boina, botas altas y una paleta que evoca el glamour de otro tiempo.
Un estilo que habla de transformación
Durante la sesión para Vogue, Karol G hace hincapié en su deseo de conectar generaciones: "Quería que una mamá, una abuelita y una hija pudieran cantar algo que las representara a las tres", explica al hablar del álbum Tropicoqueta.
La portada, además, representa un ejercicio de madurez artística: la cantante describe este momento como una "evolución personal y profesional" que se refleja también en su imagen pública. "Esta exploración estética coincide con Tropicoqueta", resume el medio El Heraldo.
Éxitos recientes que apuntalan la portada
El lanzamiento de esta imagen en Vogue llega en medio de un año cargado de hitos para Karol G:
· En septiembre de 2025 participó en el majestuoso concierto Grace for the World, celebrado en la emblemática Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Allí compartió escenario con figuras como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend, ante miles de personas en un evento que, según la prensa, marcó "un antes y un después" en la historia del lugar.
· En octubre de 2025, la cantante se convirtió en la gran protagonista del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Nueva York), debutando como "ángel" de la marca y ofreciendo una actuación en español con sus temas "Ivonny Bonita" y "Latina Foreva". Este momento fue interpretado como símbolo del auge global de la música latina.
· Además, y aunque no forma parte de la portada en sí, su álbum Tropicoqueta ha sido descrito como uno de sus trabajos más ambiciosos: un recorrido por géneros latinoamericanos (cumbia, la ranchera, vallenato, salsa) que refuerza su apuesta por la expansión artística más allá del reguetón urbano.
Una imagen y una estrategia que van de la mano
La portada de Vogue no es un accidente de estilo: funciona como parte fundamental de la narrativa de Karol G en esta etapa. Al presentar una imagen más estructurada, madura y "de otro tiempo", la artista refuerza a sus fans, medios y la industria que su propuesta va más allá del hit viral y busca consolidar un legado duradero.
Expresa también una coherencia con el contenido de su álbum: al centrarse en ritmos que atraviesan generaciones y culturas, al mostrar una estética que no solo apela a las nuevas generaciones sino también a quienes crecieron en otros sonidos, y al usar la portada para proyectar esa identidad más amplia.
