 Kaeelen García Rompe la Censura en Bikini de Hilo
Farándula

Kaeelen García desafía la censura de Instagram con sexy bikini de hilo

Con una candente pose de espaldas y dentro de una piscina, la modelo guatemalteca de OnlyFans dejó ver el tatuaje que tiene en sus atributos.


Kaeelen García, Instagram
Kaeelen García / FOTO: Instagram

Adaia García, conocida en redes sociales como Kaeelen García, acude a sus redes sociales para compartir con sus fans detalles de su vida diaria, así como también regalarle a sus fans fotos donde presume de su espectacular figura.

La modelo guatemalteca de OnlyFans volvió a encender las redes sociales con una publicación que ha dejado a más de uno con la boca abierta. 

A través de su página de Instagram, Kaeelen García compartió unas candentes imágenes en la que aparece dentro de una piscina presumiendo sus curvas en sexy y diminuto bikini de hilo.

"Tú vas a pensarme donde quiera que estés ?", escribió.

Foto embed
Kaeelen García - Instagram

Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue el atrevido bikini de hilo que deja al descubierto sus atributos traseros casi en su totalidad. Además, de destacar el sexy tatuaje.

Lo que si es cierto es que cada vez que aparece en las redes provoca caos. Hace poco, junto a Esme La Chapina fue tema de conversación luego de compartir un video en conjunto.

Foto embed
Kaeelen García - Instagram

En la publicación, ambas aparecen luciendo atuendos muy sensuales mientras lanzan un reto a sus miles de seguidores:

"Si este video llega a 500 mil likes, hacemos colaboración para el azul", escribieron

Reparte sonrisas

Kaeelen García, conocida por su contenido en OnlyFans, mostró su lado más solidario al sorprender a varios niños en Zacapa con un gesto lleno de ternura: repartir Cajitas Felices de McDonald’s.

Entre risas, abrazos y fotos, la modelo guatemalteca llevó alegría a decenas de pequeños que no ocultaron su emoción al recibir el inesperado regalo.

Llegó al parque Usumatlán, en Zacapa, con una misión muy especial: regalar un momento inolvidable a varios niños que jugaban en el lugar.

" Hoy salimos a repartir sonrisas ?✨Entregamos cajitas felices a niños en la calle, recordando que un pequeño gesto puede cambiar un día, e incluso un corazón. ❤️¡Compartir es la verdadera felicidad!", escribió en sus redes sociales.

Emisoras  Escúchanos