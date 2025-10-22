Massiel Carrillo sin ropa interior en Billboard Latin

La guatemalteca Massiel Carrillo está lista para conquistar una vez más los reflectores internacionales. Y es que la guatemalteca formará parte de una nueva edición de los Billboard Latin Music Awards 2025.
La también modelo y comunicadora promete sorprender en la alfombra roja de uno de los eventos más esperados del año en la música latina. Durante los últimos días, Massiel ha compartido con sus seguidores varias postales en las que deja ver su espectacular figura.
Sin embargo, uno de sus atuendos se robó por completo la atención en redes sociales: un pantalón ajustado que dejaba en evidencia que no llevaba ropa interior inferior. Lo anterior ha generado una ola de comentarios y reacciones entre sus más de medio millón de fanáticos.
La ex presentadora del clima ha sabido reinventarse y consolidar una sólida carrera en el mundo del entretenimiento digital. Actualmente, Massiel Carrillo combina su faceta como creadora de contenido, modelo y embajadora de marca, posicionándose como una de las figuras más influyentes del país.
Massiel Carrillo sigue sorprendiendo
En esta nueva etapa, Massiel continúa apostando por su carrera musical y recientemente presentó su sencillo "¿Y si volvemos?", una balada pop con tintes románticos que refleja su faceta más sensible y madura como artista. La canción, disponible en plataformas digitales, habla sobre las segundas oportunidades en el amor y los sentimientos que persisten a pesar del tiempo.
El tema ha recibido una gran acogida entre sus seguidores, quienes han elogiado no solo su voz, sino también la autenticidad con la que transmite emociones.
Con este lanzamiento, Massiel demuestra su versatilidad artística y su compromiso por seguir explorando nuevos caminos dentro de la música latina. Con una presencia magnética y un estilo inconfundible, Massiel Carrillo se prepara para brillar en los Billboard Latin 2025 mientras consolida su nombre como una de las artistas guatemaltecas más completas de la actualidad.