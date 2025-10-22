Shakira defiende a Bad Bunny en el Super Bowl 2024

La cantante colombiana Shakira salió en defensa de Bad Bunny tras la polémica que ha surgido por su próxima presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Mientras algunos sectores han criticado la elección de la NFL, la intérprete de "Hips Don’t Lie" afirmó que es un paso natural en la evolución global de la música en español.
"¡Ya era hora!", expresó Shakira en una entrevista con Variety. "Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso incluir parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz. La aceptación de la música latina como parte de la corriente principal ha avanzado muchísimo desde mis inicios".
El respaldo de Shakira
Shakira, quien protagonizó junto a Jennifer Lopez el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en 2020, destacó que la participación de Bad Bunny representa un hito para la música latina y su creciente influencia en la cultura global.
"Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también cuán importante y universal se ha vuelto la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta", aseguró la artista barranquillera, añadiendo que espera con entusiasmo el show.
Durante el espectáculo de 2020, Bad Bunny ya había compartido escenario con Shakira, interpretando juntos temas como Chantaje, un momento que marcó uno de los puntos más comentados de aquella edición del Super Bowl.
Polémica por la elección de Bad Bunny
A pesar del entusiasmo de muchos artistas y seguidores, la decisión de la NFL ha generado una intensa controversia en redes sociales y entre algunos sectores conservadores.
En el portal Change.org se lanzó una petición para sustituir a Bad Bunny por el cantante de country George Strait, que ya acumula más de 58 mil firmas.
Además, figuras públicas como Danica Patrick y el presidente de Estados Unidos Donald Trump han expresado su descontento, argumentando que el artista puertorriqueño no representa los valores tradicionales del evento.
Bad Bunny, sin embargo, no ha permanecido en silencio. Durante su participación como anfitrión de Saturday Night Live el pasado 4 de octubre, respondió a los detractores con ironía y seguridad:
"Estoy muy emocionado de actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz", declaró. "Si no entendiste lo que acabo de decir, ¡tienes cuatro meses para aprender español!".
