Shakira y Ed Sheeran celebran aniversario con Beéle

La celebración por los 20 años de Oral Fixation y los 30 de Pies Descalzos ha traído de vuelta a una Shakira más introspectiva, colaborativa y renovada.
La artista colombiana sorprendió al mundo con una nueva versión de su éxito global "Hips Don’t Lie", esta vez acompañada por el británico Ed Sheeran y el barranquillero Beéle, dos artistas que, según ella misma confesó, aportaron frescura y autenticidad a este clásico del pop latino.
En entrevista con Variety, Shakira explicó que la colaboración con Ed Sheeran llevaba años gestándose. "Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas, literalmente, y hemos trabajado en varias, pero nunca nos había coincidido el momento. Finalmente logramos concretar este proyecto y estoy encantada con lo que logramos juntos", reveló la barranquillera.
La intérprete de TQG y Monotonía contó que siempre imaginó que Sheeran aportaría una nueva dimensión a su tema más emblemático: "Me encanta lo que hace con solo una guitarra y lo único que es junto con sus arreglos vocales. Sabía que aportaría algo nuevo a ‘Hips’" El resultado, según adelantó, es una versión más orgánica, con arreglos acústicos y tintes soul, sin perder la esencia rítmica que convirtió al tema en un himno global en 2006.
El video de la nueva versión —compartido por Spotify Anniversaires— muestra a Shakira, Ed Sheeran y Beéle en el estudio de grabación, riendo y compartiendo ideas creativas.
"Beéle es de mi pueblo, y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en Estados Unidos, pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá", expresó la cantante.
Beéle, quien ha ganado reconocimiento con temas como "Morena" y "No tiene sentido", aporta al remix un estilo caribeño moderno, con toques urbanos y melodías autóctonas.
"Lo que hicimos juntos fue rescatar ese sabor barranquillero original, pero con una vibra de 2025", dijo el joven artista en un clip compartido en TikTok.
La colaboración llega justo cuando Shakira celebra tres décadas de trayectoria, marcadas por su evolución artística y su influencia cultural. Desde sus raíces en Pies Descalzos hasta su consagración global con Oral Fixation Vol. 2, la colombiana ha demostrado su capacidad de reinventarse y adaptarse a las nuevas generaciones sin perder autenticidad.
"Creo que mis recuerdos de Pies están grabados en mi cerebro con más claridad que los de Oral Fixation", confesó la cantante. "Ha sido un viaje de aprendizaje, de explorar distintos sonidos, pero sobre todo de conectar con la gente".
El lanzamiento de esta nueva versión coincide con una edición especial de Spotify Anniversaires, donde Shakira reflexiona sobre su proceso creativo y revive momentos clave de su carrera. La artista, que recientemente recibió reconocimientos por su impacto cultural y su regreso triunfal a los escenarios, reafirma así su posición como una de las figuras más influyentes del pop latino y mundial.
