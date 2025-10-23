Leire Martínez sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja

El 16 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunció la salida de Leire Martínez, quien se unió a la agrupación en 2008, luego de la salida de Amaia Montero.
Desde entonces, ella se había enfrentado a constantes comparaciones con su antecesora, algo que pudo haber influido en su dinámica dentro del grupo.
La banda había alcanzado una enorme popularidad con Amaia, lo que significó un desafío para Leire, que tuvo que ganarse el cariño del público mientras lidiaba con expectativas difíciles de cumplir.
Tras aquella sorpresivo noticia surgieron rumores sobre el posible regreso de Amaia Montero a la agrupación española de la que fue integrante en sus inicios.
Sin embargo, fue hasta hace unos días que se confirmó la reintegración de la cantante al famoso grupo pop. Leire Martínez ha roto el silencio y ha expresado su postura al respecto.
Hace unos días Leire Martínez acudió a la gala solidaria Cadena 100 Por Ellas en la Movistar Arena de Madrid y, como era de esperarse, fue abordada por la prensa a su paso por la alfombra roja
"Hay temas en los que no voy a entrar porque no es mi tema", respondió a reporteros de medios.
"En abril hablé lo que hablé con Mi Nombre y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es", comentó la cantante. Y al ser preguntada sobre si se alegraba por el regreso de Amaia dijo: "Yo como bien dije, todo lo que ellos decidan me parecerá bien" y se despidió de los reporteros enviándoles un beso.
Nuevo proyecto
En su encuentro con los medios, Leire Martínez se refirió a Mi Nombre, su primer tema en solitario desde su salida de La Oreja de Van Gogh, el cual se estrenó el pasado 11 de abril.
La cantante admitió que la letra de esta canción guarda una estrecha relación con lo que vivió con la banda. "La canción es una declaración de intenciones. Con esto cierro un capítulo, pero necesitaba soltar ciertas cosas sobre mi salida del grupo", dijo.
"El tema para mí era doloroso desde muchas perspectivas, por lo evidente de una ruptura y porque para mí entran en juego muchas emociones. Yo no dejo de quererles, por eso sufro", agregó.