Bon Jovi Regresa a los Escenarios en 2026: ¡Confirmado!

Después de cuatro años de silencio, la emblemática banda de rock Bon Jovi anuncia su vuelta triunfal a las giras con el "Forever Tour 2026", una serie de conciertos que pretende marcar un nuevo capítulo en su carrera y devolverlos al centro del escenario global.
El regreso llega tras la cirugía que se sometió el líder de la banda, Jon Bon Jovi, en junio de 2022 para reparar sus cuerdas vocales, y un largo proceso de rehabilitación posteriormente anunciado.
¿Quién es quién en Bon Jovi?
Fundada en 1983 en Sayreville, Nueva Jersey, la banda ha tenido varias formaciones a lo largo del tiempo, pero actualmente se identifica por: Jon Bon Jovi (voz principal y fundador), David Bryan (teclados), Tico Torres (batería), Phil X (guitarra principal) y Hugh McDonald (bajo).
Juntos, estos músicos han dado vida a himnos del rock como "Livin’ on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" o "Keep the Faith", y han forjado una base de fans global que abarca generaciones.
Ahora la banda confirmó públicamente su regreso con la gira "Forever Tour 2026".
"Hay mucha alegría en este anuncio, alegría de poder compartir estas noches con nuestros increíbles fans y de que la banda pueda volver a estar junta... Tengo la suerte de poder sostener una luz hacia el público cada noche y reflejarme en ellos en una experiencia colectiva maravillosa. Estoy profundamente agradecido a los fans y a la hermandad de esta banda por su paciencia y apoyo durante mi recuperación. Estoy listo y emocionado", se lee en el comunicado con la noticia.
La gira representa el retorno luego de que Jon fuera intervenido de sus cuerdas vocales —una atrofia en una de ellas requirió cirugía y rehabilitación prolongada. En declaraciones a la prensa, el cantante reconoció que había considerado retirarse de los escenarios si no recuperaba por completo su voz.
La primera fase del "Forever Tour 2026" comenzará en julio de 2026 con cuatro noches consecutivas en el histórico Madison Square Garden de Nueva York. Posteriormente, la banda cruzará el Atlántico para presentarse a finales del verano en Europa.
Por el momento se esperan más fechas y más ciudades, esperando que la gira llegue a latinoamérica.
