 Miss Panamá comete error en Miss Grand International
Farándula

Miss Panamá protagoniza tremendo error en Miss Grand International

Isamar Herrera vivió un bochornoso momento tras malinterpretar el anuncio de la finalista. Mira lo que pasó después.

Miss Grand International, Instagram
Miss Grand International / FOTO: Instagram

El Miss Grand International 2025, celebrado el pasado fin de semana en Bangkok, Tailandia, ha dejado momentos inolvidables y sobre todo virales como el que protagonizó Miss Panamá.

Isamar Herrera, Miss Panamá, quien vivió un inesperado "trágame tierra" en plena transmisión, tras confundir el nombre anunciado por el presentador Matthew Deane durante la ronda de finalistas.  

Miss Panamá subió al escenario el sábado durante la final del Miss Grand International 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia, junto a otras 76 concursantes.

En una de las rondas, las participantes esperaban que se mencionara a su país para ser seleccionadas entre las 22 finalistas del concurso.

Cuando el presentador Matthew Deane anunció a la siguiente finalista, nombró a Miss Paraguay, representada por Cecilia Romero.

Sin embargo, Isamar Herrera reaccionó emocionada, comenzó a aplaudir y caminó hacia el frente del escenario, aparentemente creyendo que habían mencionado a Panamá, mientras la audiencia quedaba en silencio.

En medio del silencio y la confusión, el presentador aclaró: "Disculpe, anuncié a Miss Grand Paraguay". Sin embargo, con temple y elegancia, Miss Panamá dio media vuelta y regresó a su lugar entre las demás participantes.  

Declaraciones

Minutos después del incidente, Isamar Herrera habló sobre lo ocurrido, según información revelada por medios internacionales:

"Son cosas que pasan. Fue un error, y esto es una competencia," dijo. "Hay que saber perder y reconocer el triunfo de las demás".

Las 22 finalistas del Miss Grand International 2025 representaban a países como Bélgica, Estados Unidos, Tailandia, Reino Unido, España, Tanzania, Japón, República Dominicana, México y Guatemala.

Finalmente, Emma Tiglao, representante de Filipinas, fue coronada como la gran ganadora de Miss Grand International 2025. Sarunrat Puagpipat, de Tailandia, obtuvo el segundo lugar, mientras que Aitana Jiménez, de España, fue nombrada tercera finalista.

