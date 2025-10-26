 Sofi Orantes deslumbra con sexy look en Premios Eliot
Farándula

La guatemalteca Sofi Orantes sorprende con su sexy look en los Premios Eliot México

Su aparición no solo destacó por el espectacular vestido negro que eligió para la ocasión, sino también por la naturalidad con la que compartió.

Compartir:
Sofi Orantes, Sofi Orantes
Sofi Orantes / FOTO: Sofi Orantes

La joven influencer guatemalteca Sofi Orantes sorprendió con un estilo de impacto durante su paso por la alfombra roja de los Premios Eliot, celebrados en México. Con un elegante vestido negro de corte largo y un escote pronunciado, la creadora de contenido captó todas las miradas y acaparó elogios de sus seguidores.

Visiblemente cómoda entre risas y saludos, Sofi compartió la noche con grandes influenciadores del mundo digital y personalidades invitadas al certamen, demostrando que su presencia internacional va en ascenso. Activa en su cuenta de Instagram, publicó varios reels en donde se dejó ver en compañía de otros generadores de contenido de otros países.

En su estilismo predominó el color negro, que según expertos en moda transmite elegancia y sobriedad, y el escote profundo le otorgó un toque de audacia que no pasó desapercibido. Al instante sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes de felicitación. La gala de los Premios Eliot, evento que reconoce a los creadores de contenido y líderes digitales en el mundo de habla hispana, reunió a influencers, marcas y figuras de la esfera digital en una velada llena de brillo y emoción.

Invitados como el guatemalteco Pietro Albieri también hicieron acto de presencia durante la gala. Durante la ceremonia se vivieron momentos de reconocimiento y celebración, con intervenciones especiales, menciones a la innovación digital y un ambiente de gala que combinó moda, tecnología y entretenimiento.

Más de la gala a la que asistió Sofi Orantes

Los invitados desfilaron por la alfombra mostrando sus mejores looks, mientras la prensa especializada destacaba los diseños, las tendencias y la relevancia de las plataformas sociales en la nueva era. Para Sofi Orantes, esta aparición en los Premios Eliot México representa un paso significativo en su trayectoria profesional.

Más allá del vestido y la alfombra, es un símbolo de visibilidad internacional y de que los talentos centroamericanos pueden brillar en escenarios más amplios.

¡Sin ropa interior! Así se dejó ver Massiel Carrillo en la antesala de los Billboard Latin

En los últimos días, la ex presentadora ha sorprendido con audaces atuendos, pero uno en especial llamó la atención.

Su elección de vestuario, el color, el corte y la actitud la convirtieron en una de las protagonistas de la noche.

En Portada

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

08:19 AM, Oct 26
Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelonat
Deportes

Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona

08:17 AM, Oct 26
MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménez

08:48 AM, Oct 26
Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Thingst
Farándula

Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Things

07:36 AM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Seguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos