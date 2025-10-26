Sofi Orantes deslumbra con sexy look en Premios Eliot

La joven influencer guatemalteca Sofi Orantes sorprendió con un estilo de impacto durante su paso por la alfombra roja de los Premios Eliot, celebrados en México. Con un elegante vestido negro de corte largo y un escote pronunciado, la creadora de contenido captó todas las miradas y acaparó elogios de sus seguidores.
Visiblemente cómoda entre risas y saludos, Sofi compartió la noche con grandes influenciadores del mundo digital y personalidades invitadas al certamen, demostrando que su presencia internacional va en ascenso. Activa en su cuenta de Instagram, publicó varios reels en donde se dejó ver en compañía de otros generadores de contenido de otros países.
En su estilismo predominó el color negro, que según expertos en moda transmite elegancia y sobriedad, y el escote profundo le otorgó un toque de audacia que no pasó desapercibido. Al instante sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes de felicitación. La gala de los Premios Eliot, evento que reconoce a los creadores de contenido y líderes digitales en el mundo de habla hispana, reunió a influencers, marcas y figuras de la esfera digital en una velada llena de brillo y emoción.
Invitados como el guatemalteco Pietro Albieri también hicieron acto de presencia durante la gala. Durante la ceremonia se vivieron momentos de reconocimiento y celebración, con intervenciones especiales, menciones a la innovación digital y un ambiente de gala que combinó moda, tecnología y entretenimiento.
Más de la gala a la que asistió Sofi Orantes
Los invitados desfilaron por la alfombra mostrando sus mejores looks, mientras la prensa especializada destacaba los diseños, las tendencias y la relevancia de las plataformas sociales en la nueva era. Para Sofi Orantes, esta aparición en los Premios Eliot México representa un paso significativo en su trayectoria profesional.
Más allá del vestido y la alfombra, es un símbolo de visibilidad internacional y de que los talentos centroamericanos pueden brillar en escenarios más amplios.
Su elección de vestuario, el color, el corte y la actitud la convirtieron en una de las protagonistas de la noche.