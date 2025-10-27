 Katy Perry y Justin Trudeau: Romance confirmado en París
Farándula

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance y se dejan ver en París

La cantante y el exprimer ministro fueron captados tomados de la mano durante la celebración del cumpleaños número 41 de Katy.

Katy Perry y Justin Trudeau, Instagram
Katy Perry y Justin Trudeau / FOTO: Instagram

Luego de meses de especulación, Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su primera aparición pública juntos confirmando así su relación amorosa.

El escenario fue la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante, el pasado 25 de octubre en París, la capital francesa.

Ambos asistieron la noche del sábado a un espectáculo en el cabaret Crazy Horse, uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. Al salir del teatro, fueron vistos tomados de la mano y sonriendo, un gesto que oficializa su relación en el ámbito público.

La estrella eligió un vestido rojo para la ocasión, mientras que el exprimer ministro canadiense, de 53 años, optó por un atuendo negro durante la cita.

Al salir, Katy Perry recibió una rosa de un fan, mientras Trudeau la acompañaba de forma cercana y elegante, marcando un momento que muchos interpretaban como una declaración silenciosa de su vínculo. 

De acuerdo con People, una fuente cercana a la pareja afirmó en agosto que ambos sintieron una "conexión instantánea". "Están interesados el uno en el otro, pero tomará un tiempo ver a dónde conduce esto", explicó la fuente.

"Ella viaja por el mundo, y él está reconstruyendo su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá. Existe una atracción mutua. Tienen mucho en común".

Katy Perry y Justin Trudeau - Instagram

Su nuevo romance

Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron en julio de 2025 cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, Canadá. 

Más adelante, en octubre, fueron fotografiados en un yate frente a la costa de California compartiendo muestras de afecto, lo que avivó los rumores.

En ese momento, Katy Perry se encontraba separada del actor Orlando Bloom y Trudeau había anunciado la disolución de su matrimonio con Sophie Grégoire Trudeau tras 18 años de unión.  

Captan a Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate

El exprimer ministro de Canadá y la cantante fueron captados en Santa Bárbara, California a bordo de un yate, en trajes de baño, abrazados confirmando así su relación.

La imagen de Katy Perry y Justin Trudeau en París celebrando su cumpleaños juntos representa para muchos el inicio público de un romance que se venía construyendo en discreción desde hace varios meses.

Este momento combina glamur, simbolismo y visibilidad, marcando una transición interesante en la vida personal de ambos protagonistas.

