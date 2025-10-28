 Miss Estonia Causa Controversia Al Llegar en Caja de Barbie
Farándula

Miss Estonia genera polémica al llegar en caja de Barbie al Miss Universe

Miss Universe aún no ha comenzado, pero Estonia ya ganó terreno en redes sociales. Brigitta Schaback acaparó la atención al llegar al aeropuerto dentro de una caja de Barbie.

Miss Universe Estonia
Miss Universe Estonia / FOTO: Redes sociales

La delegación de Estonia para el certamen Miss Universe 2025 viene con estilo y mucha estrategia de la mano de su representante, Brigitta Schaback. Su llegada al aeropuerto rumbo a Tailandia, país sede del concurso mundial de belleza, ha generado un auténtico estallido de reacciones tras aparecer envuelta dentro de una caja gigante al estilo muñeca Barbie.

La imagen se volvió viral de inmediato en redes sociales y medios de entretenimiento, desatando elogios por su creatividad, pero también cuestionamientos sobre la intención y el contexto del gesto.

¿Quién es Brigitta Schaback?

Brigitta Schaback de 28 años, originaria de Maardu, Estonia, fue coronada como Miss Universe Estonia 2025 el pasado 30 de septiembre en el castillo de Lagedi en Loo.

Modelo, madre y emprendedora, Schaback también posee una formación en ciencias de la computación y es fundadora de la ONG Voice of Change, que promueve la igualdad y el empoderamiento femenino.

Con su elección, Estonia retoma presencia en el concurso internacional con expectativas de visibilidad renovada.

El momento viral: caja de Barbie en el aeropuerto

El detonante fue un vídeo compartido en redes sociales donde Schaback aparece saliendo de una caja elevada y vistiendo un atuendo llamativo, simulando la presentación de una muñeca Barbie real.

El pie de vídeo y comentarios como "Ella fue a dar contenido y lo está logrando", "Bella que original", o "Es algo de estrategia, ya que es un país muy poco sonado", evidencian cómo el momento se interpretó como parte de una puesta en escena calculada.

Foto embed
Miss Estonia - Redes sociales

El gesto ha sido visto desde dos ángulos:

·         Como acierto de marketing: En el mundo de los certámenes de belleza, donde la visibilidad lo es todo, una entrada impactante puede marcar la diferencia. Al provocar reacciones y compartir el momento en redes, Schaback y su equipo lograron insertar a Estonia en la conversación global del Miss Universe.

·         Como una controversia accidental: Algunos medios señalan que el país anfitrión atravesaba un momento delicado, en luto por la muerte de su reina madre, y que una entrada tan festiva o llamativa podría considerarse poco respetuosa para ciertos sectores.

El certamen Miss Universe de 2025 se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

