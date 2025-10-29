Rebeca Rubio: La Guatemalteca que Sorprendió en Revista de Hombres

Hace unos meses, la guatemalteca Rebeca Rubio encendió las redes sociales al publicar una sensual foto en la que aparece sin ropa.
La conductora y profesional del fitness está en contra de quienes critican el cuerpo de las mujeres que deciden verse bien.
No es la primera vez que Rebeca Rubio se quita la ropa, ya que hace tiempo posó para la revista "H para Hombres".
La expresentadora del segmento deportivo de Televisa, Rebeca Rubio, decidió mostrar su escultural y envidiable figura para la famosa revista.
La fotos han circulado en los últimos días en las redes sociales, algunos fans las han publicado para defender a la guatemalteca de las críticas que ha recibido por poseer un cuerpo "masculino", y para demostrar lo contrario están estas imágenes que ven en la galería.
"Esta belleza guatemalteca llegó a México ahora nosotros te mostramos este cuerpazo como nunca antes lo habías visto", publicó la revista mientras revelaban imágenes del detrás de cámaras.
Más de ella
Rebeca Rubio nació en Guatemala el 9 de octubre de 1971. A sus 54 años se dice ser una mujer plenamente feliz, sin importarle que sea soltera o que no tenga hijos. Mide 1.63 cm y pesa 55 kilogramos.
Su debut en competencias de fitness fue en el campeonato nacional de Guatemala en 1997. Eso y su dominio del inglés por su participación en diversos certámenes internacionales, la llevaron a colaborar en medios de comunicación con diversos artículos de salud y disciplinas deportivas.
Rebeca Rubio fue la primer guatemalteca en participar en "Miss América Latina" y fue considerada en dos ocasiones como la mejor atleta del continente americano por la International Federation of BodyBuilding (IFBB).
Se convirtió en la gran ganadora en la categoría de Figura en el Campeonato Internacional Fitness Universe Weekend, realizado en Miami en 2011.