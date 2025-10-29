 Ninel Conde: Impactante Cambio con Cirugía de Ojos y Rostro
Ninel Conde irreconocible tras cirugía para cambiar el color de ojos y afinar el rostro.

Al igual que Yailin, la cantante y actriz pagó una exorbitante cantidad para someterse a un procedimiento estético y lucir unos ojos color verde olivo.

Una vez más Ninel Conde acaparó la atención mediática tras reaparecer en las redes sociales luciendo muy cambiada, con un renovado cambio de look que revela que se sometió a un procedimiento estético.

La actriz y cantante desató un debate entre sus seguidores por su apariencia física; mientras algunos aplauden su nueva imagen, otros aseguran que ya no es ella y ya parece una caricatura.

Este nuevo y radical cambio sorprendió a todos, y es que Ninel Conde se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos.  

Para lograr su nueva imagen, la actriz y cantante invirtió una fuerte suma de dinero, ya que se trata de una modificación que durará por el resto de su vida.

Según un video que ella misma publicó en sus redes sociales, Ninel Conde viajó a Nueva York para realizarse el procedimiento en la clínica Kerato, especializada en modificaciones oculares con láser de femtosegundo y pigmentos de color.

El procedimiento permitió que sus ojos pasaran de marrón oscuro a un tono verde olivo. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz habría pagado 12 mil dólares, equivalentes a unos 220 mil pesos mexicanos.

Las reacciones

La transformación de Ninel Conde generó miles de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios la elogiaron y otros la criticaron duramente:

"Tan bella que era, ahora parece una caricatura", "En su afán de seguir viéndose joven se está deformando toda", "De que se ve hermosa, se ve hermosa, pero ya no es Ninel Conde, es otra persona" y "Está tan retocada que no parece ella".

Aunque Ninel Conde ha tratado de no revelar muchos detalles de sus retoques estéticos e intervenciones quirúrgicas que se ha hecho a lo largo de los años, los cambios han sido cada vez más evidentes. 

En 2019, el cirujano Garo Kassabian compartió un video en el que aplicaba varios tratamientos estéticos a Ninel Conde, entre los que confirmo: Aplicación de botox para suavizar arrugas, un procedimiento llamado Game Changer, para perfilar mandíbula y mentón y un tratamiento Eyebright, enfocado en eliminar ojeras y bolsas en los ojos.

Así mismo, se le atribuyen otros procedimientos, como cirugías en glúteos, pantorrillas y abdomen. Además, intervenciones en el rostro, como levantamiento de cejas, mentoplastia (prótesis en el mentón) e inyecciones de colágeno en labios y pómulos. 

