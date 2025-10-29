Ricardo Arjona Canta en Barbería Tras Su Corte de Cabello

A través de un video compartido por The Spot Barbershop se observa a Ricardo Arjona improvisar uno de sus éxitos "Nada es como tú", tomando su guitarra y sentado en una silla de barbería.
El video del instante que también fue compartido por el barbero Joel Cárdenas, muestra la humildad del cantautor guatemalteco y que siempre sorprende a los presentes en cada lugar que visita.
Arjona, con su característico tono cálido, brindó ese guiño especial a sus seguidores de siempre, demostrando que aún en lo inesperado puede surgir un momento de conexión directa. Cárdenas fue el encargado de realizar el nuevo look del famoso quien pronto se presentará en Guatemala.
Una residencia que vuelve a raíces
Este gesto de espontaneidad llega justo en el momento en que Ricardo Arjona se prepara para arrancar una ambiciosa residencia artística en su país natal. El escenario elegido: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (también conocido como Teatro Nacional), en la ciudad de Guatemala. El anuncio oficial confirma que iniciará el viernes 31 de octubre de 2025.
Arjona ha señalado reiteradamente que el Teatro Nacional "es el que más me gusta de todos... el de mi país". La residencia no solo representa un regreso, sino un acto simbólico de arraigo y de reconocimiento al público que lo vio crecer, lo cual cobra aún mayor valor cuando se considera que muchos de sus seguidores han viajado desde otros países.
Las entradas para esta serie se agotaron en cuestión de minutos en la preventa, lo que demuestra la expectativa y el respaldo masivo del público.
Ricardo Arjona dará un total de 23 conciertos en Guatemala, inicialmente planeó 15, pero se añadieron 8 fechas adicionales debido a la alta demanda del público. Las presentaciones forman parte de su residencia "Lo que el Seco no dijo".
¿Qué esperar de la residencia?
Durante esas 23 fechas, el artista anticipa repasar tanto su amplio catálogo, con himnos como Mujeres, Historia de taxi, Si el norte fuera el sur, como los temas de su más reciente álbum Seco.
El recinto (Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural) tiene capacidad para alrededor de 2,048 butacas por función, lo que sitúa la residencia como una experiencia íntima, en contraposición con los grandes estadios internacionales.
