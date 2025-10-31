 Belinda Impacta con su Disfraz de Greta de los Gremlins
Belinda sorprende con su disfraz de Greta de los Gremlins

Belinda sorprendió con su disfraz en la edición 2025 de su icónica fiesta Beliween.

Belinda, Redes sociales
Belinda / FOTO: Redes sociales

La noche del 30 de octubre fue testigo de un espectáculo de creatividad, moda y misterio cuando Belinda celebró la edición 2025 de su ya legendaria fiesta de Halloween, el "Beliween".

Esta vez bajo el lema del "Ritual Beliween 2025", la artista transformó un recinto emblemático en la Ciudad de México en un espacio inmersivo que desbordó estilo, fantasía y un toque muy oscuro.

Un escenario renovado: más que una fiesta, una experiencia

Este año, Belinda elevó el formato habitual de su celebración y la convirtió en una experiencia multisensorial. Según medios especializados, el "Ritual Beliween" se llevó a cabo por primera vez en el recinto conocido como Castillo del Terror ubicado en Avenida Universidad 1531 (local 6) en la capital mexicana.

La ambientación estuvo inspirada en lo místico, lo sobrenatural y lo teatral: cada rincón del espacio se convirtió en una escena, una historia interactiva donde luces, sonido, decoración y estilismos se fusionaron para que los invitados se sintieran parte de una narrativa más amplia que un simple cóctel nocturno.

El disfraz que desató reacciones: Belinda como "Greta"

Cuando se habla de Beliween, el disfraz de la anfitriona es casi tan esperado como la llegada del evento mismo, y este año Belinda no decepcionó.

Apareció caracterizada como "Greta", el personaje de los Gremlins, con una peluca verde vibrante, maquillaje llamativo y un atuendo diseñado para destacar: un corsé rojo ajustado, falda larga con estampado de leopardo y un suéter afelpado que caía desde los hombros hasta las piernas, compuesto por capas que fusionaban sofisticación y un aire tenebroso.

En sus redes sociales, la cantante dio la bienvenida a sus invitados con un mensaje entusiasta: "Muchas gracias. Bienvenidos a mi Beliween 2025, ya saben que esta es mi época favorita del año. Quiero que se la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan. ¡Bienvenido Beliween 2025!".

Los fans no tardaron en reaccionar, compartiendo imágenes y videos donde los comentarios resaltaban la fidelidad al personaje cinematográfico y la audacia de la puesta en escena.

Belinda - Redes sociales

Invitados, atmósfera y momentos virales

La alfombra roja de Beliween 2025 contó con una constelación de celebridades, influencers y figuras del entretenimiento que acudieron con trajes tan elaborados como el de la anfitriona.

Entre ellos, se comentó especialmente la aparición de Karol Sevilla vestida como el personaje de la película M3GAN, una caracterización que muchos consideraron casi idéntica al robot de terror de la ficción.

Lo que distingue a Beliween de otras fiestas de Halloween es su capacidad para convertirse en una parte del universo personal y artístico de Belinda. Según declaraciones previas, ella considera la época de Halloween como su favorita y ha ido transformando la tradición de la fiesta anual en una experiencia creativa que trasciende la celebración misma.

