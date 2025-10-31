Confesión de Cardi B sobre higiene genera críticas masivas

Cardi B ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo sencillo, sino por su rutina (o más bien, la falta de ella) de higiene capilar.
Durante una transmisión en vivo en Instagram, la rapera de "Bodak Yellow" sorprendió a sus seguidores al confesar que lleva meses sin lavarse el cabello.
"Llevo como dos meses sin lavar mi mierda", dijo entre risas. "De hecho, estoy mintiendo, probablemente sean tres meses, no tengo ni idea".
En un fragmento grabado de la transmisión en vivo que también ha sido compartida en la red social X, Cardi B ha aprovechado para compartir sus planes de aplicarse aceite en el cuero cabelludo, lavarse el cabello otra vez y hacerse trenzas en los próximos días.
Mientras se señalaba la cabeza -aparentemente cubierta por una peluca-, Cardi añadió con su característico humor: "Probablemente tengo todo tipo de huevos de cucarachas, huevos de mosquitos, de todo en esta mierda de aquí".
Las redes no tardaron en explotar. En X (antes Twitter), varios usuarios expresaron su incredulidad y repulsión.
"Me dan ganas de vomitar", escribió un fan horrorizado. Otro agregó: "Imagínate el olor".
Sus confesiones
A lo largo de los años, Cardi B ha hablado abiertamente sobre su experiencia con el cuidado del cabello.
En 2021, compartió fotos antiguas en Instagram y respondió a los comentarios que criticaban su cabello por ser mestiza, pues nació de madre trinitense y padre dominicano.
"He estado publicando fotos de la evolución de mi cabello durante años, y ser mestiza no significa que siempre tengas el pelo largo y rizado; ese no fue mi caso", contó.
Al respecto, añadió. "Desde niña he tenido problemas para manejarlo, y hace un par de años encontré diferentes métodos que me funcionan, ¡y miren lo largo que lo tengo ahora! Intentan hacernos creer que nuestro cabello no crecerá así de largo, pero no es cierto. Muchos de los productos que usábamos antes no eran buenos para nuestro cabello, pero eran las únicas opciones disponibles; además, no podíamos permitirnos ir a la peluquería con regularidad, si es que podíamos ir".