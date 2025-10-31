PMT Activa Operativo Especial por Concierto de Arjona

La expectativa por el regreso de Ricardo Arjona a los escenarios guatemaltecos se siente en cada rincón de la ciudad. Esta noche inicia oficialmente su esperada residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un proyecto histórico que contempla 23 conciertos con localidades agotadas, y que ha movilizado tanto a fanáticos como a autoridades de tránsito para garantizar el orden en la zona.
Ante la gran afluencia de público que se espera en las inmediaciones del Teatro Nacional, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala anunció un operativo especial con 50 agentes desplegados en los alrededores del recinto cultural.
El vocero de la entidad, Amílcar Montejo, informó que el dispositivo busca mantener la fluidez vehicular y la seguridad peatonal durante las jornadas de concierto.
Montejo advirtió que ninguna persona está autorizada para ofrecer o cobrar parqueo en la vía pública e instó a los asistentes a utilizar los más de dos mil espacios privados disponibles en las zonas aledañas. "Queremos evitar bloqueos y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes", expresó.
El funcionario también señaló que, aunque el espectáculo de Arjona comenzará por la noche, se prevé que las complicaciones en el tránsito inicien alrededor de las 16:00 horas, debido a las actividades previas organizadas por seguidores del cantautor, así como la llegada anticipada de público que busca los mejores accesos y estacionamientos.
La residencia de Ricardo Arjona marca un hito en la música guatemalteca, ya que será la primera vez que el artista se presente durante varios meses consecutivos en su país natal. Los conciertos, programados entre octubre y diciembre de 2025, ofrecerán una experiencia inmersiva con una propuesta artística que combina lo íntimo, lo teatral y lo acústico.
Cada presentación contará con una escenografía increíble, con un montaje que promete una conexión única entre Arjona y su público. La producción ha sido descrita por su equipo como "un viaje a través del tiempo, contado desde la mirada de un trovador que regresa a sus raíces".
Las autoridades municipales recomiendan a los asistentes planificar sus rutas con antelación, hacer uso del transporte público o de plataformas de movilidad y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito. Asimismo, se recuerda que el ingreso al recinto será controlado y se recomienda llegar con al menos una hora de anticipación.
Otras actividades
Además hoy se llevará a cabo el concierto de Beéle el cual se realizará en Explanada 5, antiguo Estadio del Ejército a las 20 horas. También están programadas muchas actividades de fiestas de Halloween por lo que se espera un día complica de tránsito en la ciudad.
