 Romeo Santos sorprende a fans con disfraz de Ace Ventura
Farándula

Romeo Santos deja en shock a sus fans con su disfraz de Ace Ventura

El cantante no solo sorprendió con su disfraz, sino que emocionó a todos al anunciar su nuevo álbum.

Romeo Santos
Romeo Santos / FOTO:

Romeo Santos, volvió a robarse la atención del público, pero esta vez no fue por una canción ni por una gira, sino por su increíble disfraz de Ace Ventura, el icónico personaje interpretado por Jim Carrey en la comedia de los noventa Ace Ventura: Pet Detective.

El cantante dominicano-estadounidense compartió en sus redes sociales una serie de fotografías y videos donde se le ve caracterizado con el clásico atuendo del personaje: una camisa colorida de flores, pantalones a rayas, el característico peinado levantado y, por supuesto, una actitud cómica que hizo reír a sus millones de seguidores.

Los fanáticos no tardaron en llenar la publicación con comentarios elogiando el sentido del humor del artista y su impresionante parecido con el excéntrico detective de mascotas.

"Pensé que era Jim Carrey por un segundo", escribió un seguidor. "Romeo no solo canta, también actúa", bromeó otro usuario en Instagram.

En pocas horas, las imágenes superaron el millón de likes y se volvieron tendencia en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde los fans compartieron clips editados con la voz de Ace Ventura y escenas clásicas de la película.

Romeo Santos Ace Ventura - Instagram

Más allá del humor

Sin embargo, la sorpresa no quedó solo en el disfraz. Romeo Santos aprovechó el momento para anunciar oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el 28 de noviembre, y que ya está disponible para pre-ordenar en plataformas digitales.

En un video publicado en sus redes sociales, el artista aparece en su papel de Ace Ventura sosteniendo un vinilo con el logo de su próxima producción, un gesto que combinó su característico humor con una jugada de mercadeo perfectamente calculada.

Conocido por su estilo romántico y su impecable presencia escénica, Romeo Santos sorprendió al mostrar una faceta más relajada y divertida, demostrando que también sabe reírse de sí mismo.

Romeo Santos - Instagram

