 Demi Lovato revive meme viral con impresionante disfraz
Demi Lovato se disfraza del meme que la volvió viral hace una década

La cantante ha sacado un poco de ingenio y le ha dado la vuelta a un meme que se hizo sobre ella en 2005 en el que parecía calva.

Demi Lovato mansión venta,
FOTO:

Desde hace algunos días, varias celebridades comenzaron a celebrar Halloween compartiendo fotos de sus disfraces, entre ellas, Demi Lovato.

La cantante ha protagonizado el disfraz más inesperado. Y es que Demi Lovato ha tirado de ingenio y le ha dado la vuelta a un meme que se hizo sobre ella en 2005. 

Se trata de una imagen que se hizo viral de ella en la que parecía que estuviera calva y que ahora, la joven, ha versionado para convertirla en su disfraz, demostrando su gran sentido del humor.  

Poot Meme nació en Tumblr en 2015 cuando un fan tomó una foto descolorida de Demi Lovato y creó una historia ficticia, afirmando que era su hermana gemela perdida hace mucho tiempo y que había pasado toda su vida encerrada en un sótano.

En la publicación de la artista, vemos una primera foto que incluía la toma original de 2015 como referencia junto a la estrella del pop con su disfraz, recreando perfectamente el look.

Luego posó en su garaje como si Poot fuera una criatura aterradora que se infiltrara en él, incluyendo incluso la amenazadora sombra de Poot.

Luego, Demi Lovato siguió con un TikTok de ella misma haciéndose pasar por Poot, gritando pidiendo ayuda e intentando salir del garaje.

@culturepop

Not Poot trying to escape the basement as Demi’s Halloween costume #demilovato #poot #pootlovato #fyp #viral

♬ som original - POPMUSIC
@ddlovato

hi AD it’s me poot, welcome to my basement!

♬ House Tour - Sabrina Carpenter

Demi Lovato está lista para regresar a los espectáculos en vivo con su esperado tour norteamericano "It's Not That Deep", el cual anunció oficialmente este lunes en sus redes sociales. 

El recorrido por 23 ciudades, que comenzará en abril de 2026, marca la primera gran gira en solitario de la cantante en tres años y coincide con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio homónimo.

Foto embed
Demi Lovato - Instagram

La gira "It's Not That Deep" comenzará el 8 de abril en Charlotte, Carolina del Norte, y continuará por importantes ciudades como Orlando, Atlanta, Washington, Toronto, Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, antes de cerrar en Houston, Texas, el 25 de mayo.

El anuncio del tour se produce tras la presentación íntima de Lovato en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, hace unos días, donde deleitó a un selecto público con rolas de su nuevo álbum, junto con clásicos como "Cool for the Summer" y "Heart Attack".

Demi Lovato sube al escenario con candente lencería transparente

La cantante dejó ver su espectacular figura luciendo un candente atuendo durante su concierto One Night Only en el Hollywood Palladium.

