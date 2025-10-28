 Demi Lovato deslumbra en lencería transparente sobre el escenario
Demi Lovato sube al escenario con candente lencería transparente

La cantante dejó ver su espectacular figura luciendo un candente atuendo durante su concierto One Night Only en el Hollywood Palladium.

Demi Lovato, Facebook
Demi Lovato / FOTO: Facebook

Demi Lovato está lista para regresar a los espectáculos en vivo con su esperado tour norteamericano "It's Not That Deep", el cual anunció oficialmente este lunes en sus redes sociales.  

Pero primero, la cantante de 33 años les dio a sus fans de Los Ángeles un adelanto de lo que pueden esperar.

Demi Lovato celebró el lanzamiento de su nuevo álbum It's Not That Deep con un concierto One Night Only el sábado por la noche (25 de octubre) en el Hollywood Palladium en Los Ángeles.

La exestrella de Disney Channel interpretó casi todas las canciones de su nuevo álbum, además de algunos de sus grandes éxitos como "Heart Attack", "Give Your Heart a Break", "Sorry Not Sorry" y "Cool for the Summer".

Incluso, Demi Lovato rememoró el inicio de su carrera interpretando "This Is Me" de Camp Rock . Además de cantar sus nuevos sencillos, enloqueció a todos con su sensual atuendo dejando ver su espectacular figura.

Foto embed
Demi Lovato - Instagram

Los fans no tardaron en llenarla de elogios señalando que después de lo que vivió, logró resurgir de las cenizas y lucir mejor que nunca.

"¡Demi luce fenomenal! Es una mujer absolutamente hermosa. ??", fue uno de los mensajes que recibió.

Foto embed
Demi Lovato - Just Jared

Durante el show, Demi Lovato bromeó diciendo que los fans la verían "muy pronto" y cumplió su promesa al anunciar el It's Not That Deep Tour apenas unos días después.

La gira, producida por Live Nation, incluirá canciones de It's Not That Deep y los mayores éxitos de su carrera. 

El recorrido por 23 ciudades, que comenzará en abril de 2026, marca la primera gran gira en solitario de la cantante en tres años y coincide con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio homónimo.

Su tour "It's Not That Deep" comenzará el 8 de abril en Charlotte, Carolina del Norte, y continuará por importantes ciudades como Orlando, Atlanta, Washington, Toronto, Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, antes de cerrar en Houston, Texas, el 25 de mayo.  

Los boletos para la gira iniciarán su preventa a partir de este 30 de octubre a través de Ticketmaster, y la venta general comenzará al día siguiente. 

Demi Lovato estará acompañada por la artista pop emergente Adéla como invitada especial en todas las fechas programadas.

