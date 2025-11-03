AC/DC Regresa a Latinoamérica: ¿Qué Países Visitarán?

La legendaria banda australiana AC/DC vuelve a retumbar en tierras latinoamericanas. A través de un anuncio oficial, la agrupación confirmó que como parte de su gira "Power Up Tour", hará cuatro paradas en la región a comienzos de 2026: Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de México (México).
Las entradas para la venta general se abrirán el 7 de noviembre y los fans ya se preparan para lo que podría convertirse en una de las giras más esperadas del rock internacional.
Un retorno esperado
AC/DC, la banda cuya rivalidad de guitarras e himnos de hard rock han marcado generaciones, no pisaba masivamente Latinoamérica desde su gira de 2009, cuando presentaron su álbum Black Ice.
En ese entonces, el recital en el estadio del River Plate en Buenos Aires fue documentado tras la gran respuesta del público argentino. Ahora, 17 años después, la agrupación reafirma su vigencia anunciando esta nueva etapa para comienzos de 2026.
Las fechas y sedes confirmadas
Según el anuncio hecho por la banda y medios especializados, estas son las cuatro ciudades latinoamericanas seleccionadas:
· 24 de febrero de 2026: Sao Paulo, Brasil - Estádio do Morumbi.
· 11 de marzo de 2026: Santiago de Chile - Parque Estadio Nacional.
· 23 de marzo de 2026: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate.
· 7 de abril de 2026: Ciudad de México, México - Estadio GNP SEGURoS.
Estas ubicaciones fueron tomadas junto con una expansión mayor de la gira para Norteamérica que incluye más de una decena de estadios en EE.UU. y Canadá.
Venta de boletos y logística
La venta general de entradas arrancará el 7 de noviembre de 2025, sin preventas exclusivas anunciadas hasta el momento. Es probable que algunas sedes ofrezcan modalidades sin intereses o paquetes VIP, aunque aún no se han publicado los detalles completos.
Según fuentes de la gira, se recomienda reservar los boletos lo antes posible debido al gran volumen de demanda que tradicionalmente genera AC/DC.
¿Por qué sólo cuatro ciudades en Latinoamérica?
Aunque para muchos fans latinoamericanos la espera ha sido larga, la banda optó por un enfoque selectivo en la región. El equipo de prensa indicó que se trató de "cobertura estratégica de mercados clave", con foco en estadios de gran capacidad y logística viable para una producción de gran escala. También se menciona que otras ciudades podrían agregarse en una segunda fase, aunque no está garantizado.
A pesar de los cambios que la banda ha experimentado —la muerte de Malcolm Young, la salida de miembros históricos, problemas de salud de Brian Johnson—, AC/DC llega con una alineación que combina veteranos y nuevos integrantes: Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).
La gira está concebida para rendir tributo a sus más de 50 años de trayectoria, con un sonido que mezcla clásicos como "Back in Black", "Highway to Hell" y "Thunderstruck" con la energía intacta que caracteriza a la banda.
