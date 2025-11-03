 Ángela Aguilar causa controversia con la Virgen
Farándula

Ángela Aguilar genera polémica al compartir mensaje de fan que la compara con la Virgen María

Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la polémica luego de compartir un mensaje de una seguidora que la comparó con la Virgen María.

Ángela Aguilar y Nodal, Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

La cantante y figura del regional mexicano, Ángela Aguilar, encendió nuevamente la conversación pública tras compartir en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de un mensaje de una seguidora que la compara con la Virgen María.

La publicación, realizada el 3 de noviembre de 2025, generó reacciones divididas: mientras algunos seguidores lo tomaron como muestra de cariño y fe, otros lo calificaron de inapropiado y reflexionaron sobre los límites de la admiración en redes sociales.

El mensaje viral y la decisión de compartirlo

Según la imagen compartida por Aguilar, una fan le escribió: "Ánimo Angelita. En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se dice de ti. Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía... Hay silencios que no son debilidad, sino refugios de sabiduría".

En su propio pie de foto, Aguilar respondió: "Mensajes que sanan. Gracias por siempre llenarme de amor y apoyo angelitxs. Los llevo en mi corazón".

La cantante, proveniente de la dinastía Aguilar, ya cuenta con millones de seguidores en Instagram, y ha declarado en otras ocasiones que considera a su club de fans como "angelitxs".

¿Cuáles fueron los puntos de tensión?

La publicación provocó una variedad de comentarios en redes sociales, entre elogios y críticas. Muchos seguidores celebraron el gesto de Aguilar, interpretándolo como un acto de humildad y agradecimiento a sus fans, además de una conexión con lo espiritual.

Varios usuarios cuestionaron que la comparativa con la Virgen María —figura central del catolicismo— fuera compartida por una artista de la farándula. "Ella misma se escribió desde una cuenta falsa", "¿Por qué no acepta su error?", "Compararse con lo divino es arriesgado", fueron algunos de los comentarios.

Algunos críticos apuntaron que la divulgación de mensajes de fans sin moderación puede abrir la puerta a extremos o realidad alterada, y que la gestión de redes sociales de figuras públicas debe tener filtros.

En los últimos meses, seguidores de la artista han exigido que se detengan los comentarios negativos ya que Ángela Aguilar ha compartido que se encuentra con "ansiedad" y otras enfermedades debido a los "mensajes crueles".

La hija de Pepe Aguilar comenzó a recibir críticas luego de dar a conocer su relación sentimental con el ahora su esposo, Cristian Nodal. Esto debido a que el cantante del regional mexicano llevaba tan solo unos días de haber finalizado su relación con Cazzu, madre de su hija Inti.

