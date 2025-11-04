Amber Valletta deslumbra en CFDA con vestido verde Versace

Durante los Premios CFDA 2025 celebrados en el American Museum of Natural History de Nueva York, Amber Valletta entregó a Donatella Versace el Premio al Cambio Positivo.
La gala reconoció la labor de la diseñadora italiana en favor de la comunidad LGBTQ+ y su constante apoyo a jóvenes talentos.
Y por eso, la supermodelo Amber Valletta, que ha sido musa de Versace durante muchos años, eligió para la alfombra roja uno de los más legendarios de la casa: el emblemático vestido verde con estampado selvático que Jennifer López llevó en los Grammy en el año 2000.
Diseñado por Donatella Versace, este vestido se caracteriza por su gasa de seda transparente, estampado de hojas tropicales y bambú, escote profundo que llegaba más allá del ombligo y un broche de citrinos que cerraba la parte inferior del torso.
Su diseño audaz, que dejaba al descubierto el abdomen y parte de las piernas.
¿Quién lo llevó primero?
Amber Valletta fue la primera en llevarlo en pasarela. Durante la temporada de primavera de 2000, la modelo abrió el desfile de Versace luciendo una versión corta del mismo, y también apareció en la campaña principal de la marca ese año.
La participación de Amber Valletta precedió a la de Jennifer López, un hecho que quedó subrayado ayer con su aparición junto a Donatella Versace en los CFDA 2025.
Meses más tarde ese mismo año, la cantante apareció con el icónico vestido en los Grammys. El impacto mediático del vestido fue inmediato. La cobertura global fue tan extensa que se le atribuye la creación de Google Imágenes: el buscador no podía mostrar imágenes adecuadas de "J. Lo" y "Versace", lo que llevó a desarrollar esta función específicamente.
Además, el diseño fue elegido por la periodista Lisa Armstrong para representar el año 2000 en la colección "Vestido del Año" del Museo de la Moda de Bath, consolidando su estatus como ícono de la relación entre moda, celebridad y medios de comunicación.