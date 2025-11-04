 Ariana Grande y Cynthia Erivo: Tatuaje de amistad juntas
Farándula

Ariana Grande y Cynthia Erivo llevan su amistad a otro nivel y se hacen el mismo tatuaje

Las actrices lucen con orgullo sus nuevos tatuajes para conmemorar su trabajo en las películas de Wicked.

Wicked.jpg,
FOTO:

Cuando dos estrellas comparten un set, pueden surgir grandes amistades como el caso de Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Lo que empezó como relación profesional cuando las actrices protagonizaron la adaptación de Wicked, se ha transformado en una conexión más profunda de lo que muchos esperaban.

A poco tiempo del estreno mundial de la secuela Wicked: For Good, ambas artistas han decidido llevar su unión más allá del rodaje, plasmar en tinta un símbolo de lo que vivieron juntas.

Las amigas y compañeras de reparto se hicieron tatuajes iguales con la frase "For Good" en las palmas de las manos. ‘Wicked: For Good’ llegará a los cines el 21 de noviembre.

Foto embed
Tatuaje Wicked - Facebook

En una publicación de Instagram compartida entre ambas, Ariana Grande escribió que está contando los días para que la continuación de esta mágica historia llegue a la gran pantalla.

El texto acompaña una fotografía de ella y Erivo en el set, seguida por una foto de sus manos, que revelaba que se habían hecho tatuajes iguales.

Amistad que trasciende

Durante el rodaje de Wicked, la adaptación dirigida por Jon M. Chu del exitoso musical de Broadway, la conexión entre Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba) se convirtió en uno de los elementos más comentados del proyecto.

De hecho, el cineasta de 46 años destacó en entrevista con la revista PEOPLE que fue "una de las amistades más hermosas de ver crecer".

"Son dos de las voces más poderosas del mundo, quizá de nuestra generación. Podrían haber competido, pero siempre pusieron a Wicked por encima de todo. Eso demuestra su grandeza como artistas: se sumergieron en los personajes y, al hacerlo, encontraron parte de sí mismas en ellos", dijo Jon M. Chu.

Por su parte, Cynthia Erivo comentó que cantar con Ariana Grande es "realmente emocionante y adictivo".

"Hay una sinergia maravillosa cuando trabajas con alguien que te entiende, que te mira a los ojos y sabe exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas, sin que tengas que decirlo", dijo sobre su compañera de reparto.

