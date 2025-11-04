Kim Kardashian reprende a ChatGPT por fallo en examen de derecho

Hace unos meses, Kim Kardashian se graduó de Derecho, tras seis años estudiando en la Universidad de Harvard, aunque sin acudir al campus de forma presencial.
Tal y como permite el estado de California, la empresaria pudo estudiar la carrera en casa bajo la supervisión de abogados, si bien, para ejercer la abogacía todavía tiene que aprobar el examen de la Barra de Abogados de California, que incluye una prueba de memorización de leyes, una prueba de ética y un proceso de aptitud.
Recientemente, Kim Kardashian se ha sometido al detector de mentiras de la revista Vanity Fair, donde ha confesado la "relación tóxica" que mantiene con la Inteligencia Artificial generativa.
La empresaria compartió que utilizó la herramienta para resolver dudas técnicas de Derecho, "tomaba una foto y la subía" para pedir una respuesta, hecho que, según afirmó, la llevó a obtener malos resultados de forma reiterada.
"Me hizo suspender exámenes... todo el tiempo", admitió Kim Kardashian y precisó que sus frustraciones la llevaron a reclamarle directamente a la inteligencia artificial. "Y luego me enfado y le grito", dijo.
Al ser cuestionada por su compañera en All’s Fair, Teyana Taylor, sobre el tipo de relación que mantiene con ChatGPT, la socialité se refirió al chatbot como "una amiga tóxica".
"¿Entonces técnicamente son amigas, solo que amigas tóxicas?", planteó la actriz, ante lo cual Kardashian asintió y explicó que, tras cometer errores, la propia plataforma le ofrecía mensajes motivacionales para confiar en su propio criterio.
"Después de que me daba una respuesta equivocada, era como si se volviera mi terapeuta para explicarme por qué tenía que creer más en mí misma", agregó.
Su salud
Kim Kardashian compartió novedades sobre su estado de salud tras el diagnóstico de un aneurisma cerebral, hecho que atrajo la atención mediática.
La fundadora de SKIMS reveló la noticia durante un adelanto de la séptima temporada de la serie The Kardashians, emitida por Hulu y Disney+.
El diagnóstico surgió tras una revisión preventiva, mediante una exploración conocida como Prenuvo scan, luego de la cual el equipo médico recomendó exámenes adicionales en el centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.
En declaraciones a Good Morning America, la fundadora de SKIMS confirmó que el aneurisma cerebral detectado fue pequeño y que el pronóstico es positivo: "Sintoniza la próxima semana, pero todo sale bien", señaló en televisión nacional.
Durante el mismo programa, Kim Kardashian subrayó la importancia de los controles periódicos, incluso en ausencia de síntomas. "Es una buena práctica ir y asegurarte siempre de revisar todo", puntualizó.