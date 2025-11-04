 Sheynnis Palacios habla sobre escándalo Miss Universe
Farándula

Sheynnis Palacios se pronuncia ante el escándalo del certamen Miss Universe

La reina de belleza se pronuncia ante escándalo en Miss Universe: "La voz de las mujeres no puede callarse".

Sheynnis Palacios, Redes sociales
Sheynnis Palacios / FOTO: Redes sociales

La ganadora nicaragüense del Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, rompió el silencio ante la controversia que sacude el certamen Miss Universe 2025, en la que se vio envuelta su colega mexicana Fátima Bosch, acusada de haber sido humillada por el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil durante una actividad previa en Bangkok.

Un escándalo que estalló antes de la final

El episodio se produjo cuando, durante una reunión oficial en Tailandia, Nawat Itsaragrisil increpó a Miss México por supuestamente no promocionar adecuadamente al país anfitrión y la acusó públicamente, llamándola "tonta" o "cabeza hueca" —según distintos medios— frente a las demás candidatas.

La delegada mexicana decidió retirarse de la sala acompañada de otras participantes como acto de protesta. Las repercusiones fueron inmediatas: denuncias públicas, un comunicado de la organización del certamen y una ola de críticas en redes sociales.

Las palabras de Sheynnis Palacios

En medio de ese ambiente de tensión y debate, Sheynnis Palacios utilizó sus redes sociales para expresar su postura. En sus historias de Instagram publicó mensajes de apoyo a la dignidad de las participantes, a la necesidad de respeto en los certámenes de belleza y recordó que "la voz de las mujeres no puede ser silenciada".

Aunque no dio detalles extensos del incidente, su pronunciamiento fue claro: "Las reinas no solo desfilan, también representan valores. No se trata de coronas, sino de voz, de dignidad, de empoderamiento", se le atribuye haber dicho.

Foto embed
Sheynnis Palacios - Redes sociales

La figura de Sheynnis Palacios —primera nicaragüense en ganar Miss Universo y ya reconocida como referente del empoderamiento femenino en la región— suma peso a su declaración.

En los últimos años, ha insistido en que los concursos de belleza deben trascender el estereotipo y permitir que las concursantes participen como mujeres completas con voz y presencia. Su mensaje actual cobra fuerza frente a lo acontecido con Miss México y representa una señal de solidaridad y de cambio hacia una nueva forma de ver estos certámenes.

Emisoras  Escúchanos