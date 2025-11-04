 Cardi B explica por qué no se lava el cabello en 3 meses
Tras las críticas, Cardi B aclara por qué lleva tres meses sin lavarse el cabello

"Probablemente tenga todo tipo de huevos de cucaracha, huevos de mosquito... de todo aquí", dijo Cardi B mientras mostraba su melena frente a la cámara.

Cardi B, Instagram
Cardi B / FOTO: Instagram

Fiel a su estilo irreverente, la rapera estadounidense Cardi B volvió a causar revuelo en redes sociales al confesar durante una transmisión en vivo que lleva tres meses sin lavarse el cabello.

Aunque la declaración generó sorpresa y burlas, la artista explicó que se trata de una preparación especial para un nuevo peinado con trenzas, algo común en su rutina capilar.

Una decisión con contexto cultural

La cantante de origen dominicano y trinitense, una de las figuras más influyentes del rap actual, provocó un aluvión de comentarios tras compartir un detalle inesperado de su vida personal.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, la intérprete de "Bodak Yellow" y "I Like It" reconoció que no se lava el cabello desde hace aproximadamente tres meses, y lo hizo con su característico sentido del humor.

"Probablemente tenga todo tipo de huevos de cucaracha, huevos de mosquito... de todo aquí", dijo entre risas mientras mostraba su melena frente a la cámara. Rápidamente recibió muchas críticas.  

Ahora, Cardi B explicó que el motivo detrás de esta larga pausa en su higiene capilar tiene que ver con la preparación para un nuevo peinado de trenzas, un proceso que requiere mantener el cabello con ciertos aceites naturales y sin productos que puedan alterar su textura antes del trenzado.

Más allá de la anécdota, la famosa ha sido una voz constante en defensa de la diversidad capilar y del orgullo afro-latino, señalando que durante su infancia enfrentó inseguridades por la textura de su cabello. En varias ocasiones, la artista ha explicado que aceptar su melena rizada fue un proceso de autoconocimiento y reconciliación con su identidad.

En 2021, la ganadora del Grammy compartió en redes sociales su orgullo por la evolución de su cabello natural: "Desde pequeña he tenido problemas para manejar mi cabello, pero con el tiempo descubrí métodos que me han funcionado. ¡Y mirad lo largo que lo tengo ahora!", escribió en aquel entonces.

Cardi B también ha hablado sobre los prejuicios raciales y culturales asociados al cabello afro, criticando expresiones como "pelo bueno" o "pelo malo".

"No existe el mal pelo. Todo cabello es bueno, sin importar su textura o forma", afirmó en una publicación anterior.

Su rutina de cuidado y las pelucas

Aunque sorprendió al decir que lleva tres meses sin lavar su cabello, la artista suele ser muy cuidadosa con su melena natural. En otras ocasiones ha compartido con sus seguidores su receta casera de cuidado capilar, que incluye el uso de agua de cebolla hervida para fortalecer las raíces.

Además, Cardi B es reconocida por su gusto por las pelucas y extensiones, las cuales utiliza constantemente para sus presentaciones y apariciones públicas. Sin embargo, ella misma ha admitido que ese hábito puede ser incómodo.

Durante una audiencia en septiembre de 2025, relacionada con una presunta agresión a una guardia de seguridad en 2018, la rapera bromeó sobre los efectos del uso constante de pelucas: "Tengo la frente en carne viva de tanto cambiarme de pelucas", comentó con humor tras el juicio.

