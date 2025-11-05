Restringen a Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025 por Insultos

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, ha sido sancionado y su participación en los eventos de Miss Universo ha sido restringida luego de insultar públicamente a Fátima Bosch.
El directivo quedará restringido durante el resto de la concentración; así lo dio a conocer el presidente de la Organización Miss Universe, Raúl Rocha.
La decisión llega acompañada del envío de una comitiva internacional para asumir el control del certamen.
Durante un discurso oficial, Raúl Rocha expresó su profunda indignación por lo ocurrido y reafirmó el compromiso de la organización con la integridad de las participantes.
"Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión".
Rocha informó, a través de un video publicado en redes sociales, que se tomarán "acciones corporativas y legales" contra Itsaragrisil "como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados".
El copropietario destacó la gravedad de las acciones de Nawat, señalando que él humilló, insultó y le faltó al respeto a la mexicana. Además, denunció el "grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa".
¿Qué sucedió?
El desencuentro entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch se originó durante una reunión preliminar, en la ceremonia de imposición de bandas oficiales. El director tailandés acusó a Bosch de supuestamente no promover a Tailandia, el país anfitrión.
El intercambio de palabras escaló rápidamente, momento en el que Nawat la llamó "tonta" y "cabeza hueca". Como reacción a los insultos, Fátima Bosch abandonó la habitación, siendo seguida por varias participantes, incluyendo a Miss Irak y Miss Universo 2024.
Según reportes de medios locales, Nawat intentó detener la salida de las concursantes con una advertencia: "Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense".
A su salida, Fátima Bosch rompió el silencio, declarando que, aunque amaba y respetaba a Tailandia, la acción del director "no fue respetuosa". Explicó que él la atacó y le dijo que se callara, y que la había llamado "tonta" porque tenía problemas con la organización.