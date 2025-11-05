Nawat Itsaragrisil se disculpa en Miss Universe

El certamen de belleza más seguido del planeta vivió una de sus jornadas más turbulentas cuando Nawat Itsaragrisil, director en Asia-Pacífico del evento Miss Universe, confrontó públicamente a la mexicana Fátima Bosch por supuestamente no cumplir con una tarea promocional en el país anfitrión, lo que derivó en una reprimenda en pleno acto y en la inmediata activación de sanciones por parte de la organización del certamen.
El incidente tuvo lugar durante una ceremonia previa al concurso en Tailandia, donde Bosch se encontraba entre las candidatas. Según reportes, Itsaragrisil le preguntó directamente si había pensado en compartir contenido en redes sociales para promocionar Tailandia como país anfitrión.
Al responder que debía consultar a su director nacional, él replicó con: "Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una ‘cabeza hueca o tonta’" frente a las otras participantes.
La reacción de Bosch fue inmediata y firme: abandonó la sala visiblemente afectada, seguida por varias concursantes en señal de solidaridad. Entre ellas se encontraba la titular vigente del certamen, Victoria Kjær Theilvig, quien abandonó el lugar calificando la situación como una falta de respeto hacia una mujer en ese escenario.
Ante la ola de críticas que se generó en redes sociales, con etiquetas como #StandWithMexico y #JusticeForFatima circulando por Latinoamérica, la organización del certamen, Miss Universe Organization (MUO), emitió un comunicado en el que manifiesta su compromiso "de mantener un entorno seguro y profesional para todas las candidatas" y anuncia el envío de una delegación de alto nivel, encabezada por su nuevo Director Ejecutivo Mario Búcaro, para supervisar la relación entre los socios locales y la casa matriz.
Por su parte, Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública a través de un video en TikTok en el que declaró: "Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno". También afirmó que ya había hablado previamente con las 75 candidatas presentes en la sala.
Sanciones impuestas
Aunque la MUO no ha hecho público un listado completo de sanciones, diversos medios internacionales señalan que Nawat Itsaragrisil no podrá participar en las actividades oficiales del certamen de momento y que su participación quedará "muy limitada o nula" en los eventos restantes del actual concurso.
Además, se anunció que la coordinación y supervisión del concurso en Tailandia será reforzada para garantizar que no haya nuevos incidentes de esta naturaleza.
Reacción de la delegación mexicana
Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, emitió un breve mensaje tras el altercado en el que reafirmó su compromiso con el certamen y declaró: "Estoy aquí más fuerte que nunca... vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas". La respuesta de la comunidad mexicana fue abundante en apoyo y reconocimiento hacia su actitud frente a la situación.
Este episodio no solo afecta la imagen de la edición número 74 de Miss Universe, celebrada en Bangkok, sino que también pone en evidencia tensiones en la estructura organizativa del certamen, en particular el equilibrio entre los organismos nacionales, regionales y la casa matriz.
Tal y como apuntan analistas del mundo de la belleza, la situación revela la vulnerabilidad del formato ante acusaciones de desigualdad, falta de respeto o abuso de autoridad.
La Gran Final de Miss Universe será el viernes 21 de noviembre.
