Alex González, baterista de Maná, cae en pleno concierto

Lo que debía ser una vibrante noche de rock se transformó momentáneamente en un susto para los fanáticos de Maná cuando Alex González, el enérgico baterista del grupo, protagonizó una caída en pleno escenario durante la actuación que la banda ofrecía en Dallas (Texas).
El incidente quedó captado por los asistentes y rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok y Facebook.
El momento ocurrió mientras González, apodado "El Animal", ejecutaba uno de sus característicos giros sobre el banquillo de batería, parte de su estilo dinámico y escénico, elevado con movimientos que normalmente complementan la puesta en escena del grupo. Sin embargo, al subir al asiento para hacer la maniobra, perdió el equilibrio, cayó de lado y arrojó consigo algunos platillos y parte del equipo de percusión.
Ante la mirada sorprendida del público, el baterista se levantó casi de inmediato y reanudó la canción sin interrupciones, mientras el resto de la banda siguió tocando como si nada extraordinario hubiese pasado.
Aun así, la caída generó reacciones inmediatas en redes sociales: risas, memes y comentarios sobre la valentía de su continuidad.
¿Quién es Alex González?
Alejandro González Trujillo, conocido como Álex González y apodado el Animal es un baterista, percusionista, productor, compositor y cantante mexicoestadounidense. Actualmente es baterista, compositor y segunda vocal de la banda de rock en español mexicana Maná, desde 1984.
Desde muy joven mostró su pasión por la batería: a los cinco años ya tocaba sobre cajas de cartón, y su primer kit de batería lo recibió durante el nivel de kínder.
Con Maná, adoptó un estilo escénico caracterizado por saltos, expresividad y energía -facetas que lo han definido como uno de los bateristas más reconocibles en el rock latino.
Estado tras la caída y repercusiones
Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que reporte lesiones de gravedad para González. Según los primeros reportes, la rapidez con la que retomó su sitio en la batería y continuó la función ha generado cierto alivio entre los seguidores.
La gira norteamericana de Maná, que promociona su show "Vivir Sin Aire", no ha anunciado modificaciones de agenda hasta ahora. El incidente, sin embargo, ha puesto los reflectores sobre los riesgos de las puestas en escena en vivo, especialmente para artistas que combinan música y espectáculo físico.
