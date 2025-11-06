Ricardo Arjona añade nuevas fechas en Guatemala

La magia y el éxito de Ricardo Arjona sobre el escenario no se detienen. Tras agotar los primeros 23 conciertos de su residencia "Lo que el Seco no dijo", el cantautor guatemalteco anunció oficialmente cuatro nuevas fechas: 11, 12, 13 y 14 de diciembre, elevando a 27 funciones el total de presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El anuncio fue realizado horas antes de su cuarto concierto, donde Arjona sorprendió a los asistentes con la noticia y un mensaje de gratitud hacia su público.
"Este staff fantástico, que viene de todas partes del mundo, luce feliz con este país. Orgulloso de ser chapín. Y feliz de quedarnos una semana más", escribió el artista en sus redes sociales, confirmando su deseo de prolongar esta experiencia única.
Una residencia histórica para Guatemala
"Lo que el Seco no dijo"* marca la primera residencia musical de Ricardo Arjona en su tierra natal, un formato inspirado en las grandes producciones de Las Vegas, pero con un sello íntimo y profundamente guatemalteco.
Desde su estreno en octubre, cada noche ha reunido a miles de admiradores nacionales e internacionales que viajan para vivir el espectáculo, convertido ya en un fenómeno cultural.
El show combina una puesta en escena teatral con un recorrido por las canciones más emblemáticas del artista, entre ellas "Mujeres", "Historia de taxi" y "El problema", además de temas recientes que reflejan su evolución artística.
Con una escenografía cuidadosamente diseñada, luces envolventes y una narrativa que entrelaza historias personales y sociales, Arjona logra un espectáculo de gran calidad emocional y técnica.
Fechas y localidades
Las nuevas funciones se llevarán a cabo del jueves 11 al domingo 14 de diciembre en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Los precios, que podrían mantenerse iguales a los de las funciones anteriores, fueron los siguientes:
· Platea: Q1,935 (con cargo por servicio)
· Balcón 1: Q925
· Balcón 2: Q695
· Palcos: Q495
Por el momento no se ha confirmado la fecha de cuándo se venderán las entradas.
"Todavía hay mucho por vivir en el escenario"
Con estas nuevas fechas, Ricardo Arjona reafirma el impacto de su regreso a los escenarios tras varios años de ausencia. "Esta residencia nos muestra que todavía hay muchas cosas que me toca vivir parado en un escenario", expresó el artista, quien se ha mostrado profundamente emocionado por la respuesta del público.
"Intentamos conseguir más fechas, pero no ha sido fácil. Aun así, queremos extender esta experiencia para ustedes y para nuestra dicha, una semana más feliz", añadió.
