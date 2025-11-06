Kendall Jenner cumple 30 años: fotos desnuda y espectacular

Kendall Jenner decidió celebrar su cumpleaños número 30 como solo una estrella sabe hacerlo: en una isla privada y rodeada de su círculo más cercano.
La modelo se ha llevado a sus hermanas y amigos a un destino paradisiaco donde ha organizado una espectacular fiesta al pie de playa.
Un viaje de lujo por el que Kendall Jenner habría pagado una buena suma de dinero. Y es que se están alojando en la exclusiva villa que Tommy Hilfiger tiene en Mustique, una isla del Caribe que forma parte del archipiélago de San Vicente y las Granadinas, y se ubicada al norte de Venezuela.
Kendall Jenner compartió las imágenes de la celebración causando revuelo entre sus miles de fans con una sesión de fotos al desnudo que arrasó en redes sociales.
En una de las fotografías, la top model aparece recostada sobre la arena en topless solo cubierta por granos de arena sobre el pecho. En otra toma, posó con una toalla enrollada en la cintura mientras tomaba selfies frente al espejo.
La lujosa fiesta
La celebración nocturna fue igual de espectacular. Kendall Jenner organizó una fiesta en la playa con un ambiente sofisticado: luces cálidas, alfombras y cojines de inspiración marroquí alrededor de una fogata en la arena, y una enorme exhibición de fuegos artificiales sobre el océano.
Como anfitriona y fundadora de 818 Tequila, brindó con su propia marca, mientras los invitados disfrutaron además de un vino francés Chateau Haut-Brion del año 1995 —el año en que nació la modelo—, valorado en 595 dólares la botella.
La cumpleañera lució un top de seda en tonos rosa y beige combinado con una falda geométrica, siguiendo el código de vestimenta en colores neutros que siguieron sus invitados.
Kim Kardashian optó por un vestido largo de cuero marrón; Kylie Jenner por un mini vestido negro; y Khloé Kardashian por un elegante diseño rosa halter. Kris Jenner posó en un ceñido atuendo transparente con estampado de cebra.
El festejo incluyó un enorme arreglo de globos plateados que decía "Happy Birthday Kendall", selfies frente al mar y un pastel blanco de estética vintage adornado con lazos negros.