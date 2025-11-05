 Modelo guatemalteca de OnlyFans sorprende con diminuta falda
Farándula

Modelo guatemalteca de OnlyFans a punto de mostrar de más con diminuta falda

Kaeelen García presumió su espectacular figura con un sexy look y una atrevida pose para enviarle un saludo a sus fans.

Kaeelen García, Instagram
Kaeelen García / FOTO: Instagram

La modelo guatemalteca de OnlyFans, Kaeelen García, volvió a convertirse en tendencia al compartir un look  que acaparó todas la atención en las redes sociales.

Kaeelen no solo presumió su espectacular cuerpazo luciendo una diminuta falda y un top negro, en una atrevida pose que estuvo a punto de mostrar de más.

"Buennaaaaaaas ?", fue lo único que escribió la modelo para saludar a sus fans.

Kaeelen García OnlyFans - Instagram

Las reacciones no tardaron en llegar y la mayoría quedó impresionada con su belleza.  Actualmente, la modelo de OnlyFans acumula más de 242 mil seguidores en Instagram, cifra que sigue en aumento gracias a la interacción constante con su comunidad digital.  

La modelo de Onlyfans ha sabido aprovechar el alcance de las redes sociales para construir una comunidad sólida, en la que combina sesiones fotográficas con toques de estilo de vida, moda y sensualidad.

Gracias a su autenticidad, ha ganado un espacio en el competitivo mundo digital, destacando no solo por su belleza, sino también por su carisma frente a la cámara.

¿Habrá colaboración?

Las creadoras de contenido Esme La ChapinaKaeelen García volvieron a convertirse en tema de conversación luego de compartir un video en conjunto. En la publicación, ambas aparecen luciendo atuendos muy sensuales mientras lanzan un reto a sus miles de seguidores:

"Si este video llega a 500 mil likes, hacemos colaboración para el azul", escribieron en la descripción. El clip, que circula principalmente en Instagram y TikTok, acumula miles de reproducciones y comentarios, generando expectativa entre los fans que esperan ver si alcanzan la meta prometida.

Esme La Chapina muestra su íntimo tatuaje en sexy bikini de hilo

La influencer guatemalteca compartió una provocativa foto donde aparece recostada en la arena sin dejar nada a la imaginación.

Esme La Chapina, cuyo nombre real se mantiene en reserva, es una influencer guatemalteca que ha ganado notoriedad por su figura escultural y carisma frente a la cámara.  En Instagram supera los 200 mil seguidores, quienes siguen de cerca sus rutinas de ejercicio, sesiones fotográficas y atrevidos looks.

Su contenido suele combinar sensualidad con humor y mensajes de empoderamiento femenino, lo que la ha convertido en una de las figuras más populares del país. Por su parte, Kaeelen García ha alcanzado más de un millón de seguidores gracias a su presencia en plataformas como OnlyFans e Instagram.

