Esme La Chapina Impacta con su Candente Disfraz de Gatúbela

Como cada 31 de octubre, cientos de guatemaltecos aprovechan Halloween para exhibir sus disfraces más sorprendentes, inundando las redes sociales de imágenes virales, tal como lo hizo Esme La Chapina.
Muchos usaron su creatividad para lucir lo más terrorífico posible, otros dejaron que su imaginación se encargara de hacer lo suyo, como es el caso de la influencer guatemalteca y creadora de contenido Esme La Chapina, que una vez más se robó las miradas con su atuendo de Halloween.
Y es que la joven publicó una serie de fotografías donde presume un sensual atuendo de Gatúbela o Catwoman.
Esme La Chapina, conocida por su carisma y su estilo audaz, dejó al descubierto su figura con un body que combinó con unas sexys medias y un antifaz, desatando una avalancha de comentarios entre sus miles de admiradores.
"Me confundí de fiesta ? ?", escribió en su publicación.
Su espontaneidad, su forma directa de hablar y su carisma natural la han convertido en una de las personalidades más seguidas de Guatemala en el ámbito del entretenimiento para adultos.
Antes de las cirugías
Esmeralda Sanabria más conocida en redes como Esme La Chapina ha compartido a sus seguidores las mejores etapas de su vida, así como una que otra experiencia desagradable.
En redes sociales, la influencer ha dado a conocer que uno de sus mayores orgullos es ser madre de su pequeño "Colocho Chapín" como se identifica en redes.
A través de sus redes sociales, Esme La Chapina sorprendió al compartir una foto donde aparece con su hijo siendo un bebé y ella luciendo bastante joven con apenas 17 años.
"No saben cuánta nostalgia me da esta foto", escribió en la publicación.
En varias ocasiones la creadora de contenido ha revelado que ella sola saca adelante a su hijo de 8 años, pues al parecer el padre del pequeño lleva 7 años sin pagar pensión alimenticia.