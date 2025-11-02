 Heidi Klum: El impactante disfraz de Halloween 2023
Farándula

Todos los detalles del terrorífico disfraz de Heidi Klum: la reina de Halloween

La modelo alemana dejó a todos con la boca abierta con una sorprendente transformación que requirió 10 horas de preparación para convertirla en escalofriante Medusa,

heidi klum,
heidi klum / FOTO:

Heidi Klum volvió a reafirmar su título como la reina indiscutible de Halloween con un disfraz espectacular en su tradicional fiesta anual, celebrada esta vez en el Hard Rock Hotel de Nueva York.

La modelo alemana debutó su versión de la mitológica figura de Medusa: completa de escamas verdes, serpientes mecánicas que aparentaban moverse en su cabeza y una lengua partida de serpiente como detalle final. 

La transformación del look no fue improvisada: tomó seis meses de planificación y un equipo de más de 15 personas para llevarla a cabo. El propio proceso de maquillaje duró diez horas. 

Su esposo, Tom Kaulitz, la acompañó bajo el tema de un "hombre convertido en piedra", haciendo alusión a la leyenda de Medusa que petrifica con la mirada.

Heidi Klum comentó que quería "ser realmente, realmente fea, fea" en esta edición: una Medusa que no solo impresionara por belleza, sino por horror, autenticidad y exageración escénica.

La modelo señaló además que Halloween, para ella, no es solo disfraces, sino "día de ser tonta, de jugar, de convertirte en otro personaje". 

Foto embed
Heidi Klum y su esposo en Halloween - Instagram

Un evento que trasciende disfraces

La fiesta de Heidi Klum, que celebra su vigésima cuarta edición este año, se ha convertido en un evento de referencia de entretenimiento, moda y cultura pop.

Este año asistieron celebridades como Darren Criss, disfrazado de Shrek; Maye Musk, como Cruella de Vil; y Ariana Madix, como Lady Gaga.

Heidi Klum no solo apareció disfrazada, sino que se transformó en un personaje con historia, ambiente y detalle técnico.

El disfraz de Medusa de 2025 no será fácilmente olvidado: es una demostración más de que, para ella, Halloween es mucho más que una fiesta... es un espectáculo.

