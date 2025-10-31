 Películas de terror en Netflix para Halloween
Halloween: las mejores películas de terror para ver en Netflix este 31 de octubre

Netflix ofrece un catálogo con algunas de las películas más escalofriantes del momento.

Alucinaciones películas de terror Netflix, Redes sociales
Alucinaciones películas de terror Netflix / FOTO: Redes sociales

Este 31 de octubre, noche de brujas Halloween, es el momento perfecto para sumergirse en una maratón de horror. Aquí te presentamos cinco títulos disponibles actualmente en Netflix que cubren diferentes estilos: desde el terror psicológico hasta zombis y la distopía, para que armes tu selección ideal según tu ánimo.

His House (2020)

Una pareja de refugiados sudaneses, Rial y Bol, llega al Reino Unido tras una huida traumática, pensando que encontrará una nueva vida. Pero pronto descubren que la casa que se les asigna está habitada por un mal que no han dejado atrás.

The Platform 2 (2024)

Secuela/precuela de "El Hoyo". En esta nueva entrega, una prisión vertical llamada "El Pozo" alberga a cientos de prisioneros repartidos en niveles, una plataforma con comida desciende día tras día, y los niveles inferiores padecen la escasez. La película explora desigualdad, supervivencia y violencia.

Delicious (2025)

Un filme alemán ambientado en una villa en la Provenza, donde una familia adinerada contrata a una joven como empleada doméstica. Su presencia desencadena eventos inquietantes y siniestros.

Ziam (2025)

Desde Tailandia llega esta mezcla de acción, artes marciales y horror zombi. Un ex luchador de Muay Thai debe enfrentarse a hordas de zombis para rescatar a su novia y sobrevivir un brote devastador.

Revelations (2025)

Un pastor que está convencido de que Dios le ha revelado un castigo para un criminal se une con una detective que es perseguida por la desaparición de su hermana para investigar un caso de persona desaparecida. A medida que avanzan, sus creencias, culpabilidades y demonios personales salen a la luz.

Qodrat 2 (2025)

Desde Indonesia, esta película de horror sobrenatural cuenta la historia de un hombre que busca a su esposa que está de duelo, y se ve atraído hacia un molino lleno de magia oscura, muertes violentas y fuerzas demoníacas que van más allá de lo humano.

Alucinaciones 

Tras pasar 20 años en un hospital psiquiátrico, un hombre se muda a la mansión de sus difuntos padres, pero poco después empieza a sospechar que podría estar embrujada.

