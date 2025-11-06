Iracundos vuelven a Guatemala: ¡Un regreso para enamorar!

Los Iracundos, una banda uruguaya emblemática, reconocida por su estilo romántico y su gran impacto en la música pop, regresa a Guatemala en una serie de conciertos que despertará el romanticismo de su público.
Previo a brindar a sus seguidores guatemaltecos un show inolvidable y momentos memorables, concedieron una entrevista a Emisoras Unidas donde nos revelaron más detalles.
- Después de tantos años de trayectoria, ¿Qué significa para ustedes regresar a Guatemala, un país que siempre ha tenido tanto cariño por su música.
El público guatemalteco es un público que siempre está presente. Los chapines son nostálgicos por naturaleza y le gusta la música romántica y sabemos que nos tienen bien en el corazón y estar aquí en su país alegría para nosotros, venimos año con año y ya son 30 años de venir a Guatemala, tenemos muchísimos amigos y nos gusta venir acá porque nos sentimos como en casa.
- Los Iracundos marcaron generaciones con canciones como Te lo pido de rodillas y Puerto Montt. ¿Qué emociones buscan despertar hoy en el público guatemalteco con su repertorio?
La música siempre es parte de uno de todas las etapas de la vida, en algún momento te sientes identificado con una canción de Los Iracundos; así que, en lo conciertos trata de volver a recordar esos momentos, como el primer beso, algún amor no correspondido o si le rompieron el corazón. La gente busca en las canciones volver en el tiempo y recordar esos momentos.
- En tiempos donde la música urbana domina las plataformas digitales, ¿cómo logran mantener viva la esencia romántica y melódica que caracteriza a Los Iracundos?
Los artistas hacen música para diferentes situaciones, para el intelecto, para los pies como la bailable y para el corazón. Los Iracundos se ha caracterizado por su sonido particular, aparte de haber tenido a uno de los compositores más grandes como Eduardo Franco y mantener un sonido.
- ¿Habrá alguna sorpresa especial para los conciertos que tienen planificado en Guatemala?
Como sorpresa siempre tratamos innovar en el repertorio; sin embargo, siempre hay canciones obligadas que tenemos que agregar porque el público las pide pero tratamos de tener esa línea estructurada. Siempre pasan cosas en los conciertos porque el púbico es diferente y único y hacen de cada show algo especial, como una propuesta de matrimonio que ya no ha pasado varias veces. A veces ocurren cosas fuera de contexto que hacen cada presentación especial y única.
- ¿Cómo se imaginan el legado de Los Iracundos en las nuevas generaciones que recién descubren su música?
Es algo que vivimos siempre, cuando alguien nos para y nos dice que conoce nuestra música por sus papás o sus abuelos y así se va transmitiendo. Muestra plataforma es la familia que va transmitiendo la músico.
Aquí puede verlos
- 6 de noviembre -Teatro Don Juan,Zona 1, Ciudad de Guatemala, a partir de las 19:00 horas.Entradas a los números 4647-6730 y 3065-8910Precios de Diamante: Q550.00 | Platinum: Q450.00 | Oro: Q350.00
- 13 de noviembre -Café Escenario, 3a Avenida 11-36, Zona 9, Ciudad de Guatemala, a partir de las 19:00 horas.Entradas a los números 5204-5991 y 4647-6730Precios de Preventa Q390 | Taquilla Q450
- 26 de noviembre -Club Español, Kilómetro 13.5 Calzada Roosevelt a las 19:00 horas.Entradas a los números 3065-8910 y 4647-6730Precios de Diamante Q450 | Platinum Q325 | General Q240
- 30 de noviembre -Casa San Bartolomé, Kilómetro 37.5 Ruta Interamericana a partir de las 12:00 horas.Entradas a los números 5204-5991 y 4647-6730Precios de Diamante: Q450.00 | Platino: Q350.00 | Oro: Q250.00
